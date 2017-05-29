Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сердце разрывается за Днепр»

«Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете.

Сердце разрывается от того, что «Днепр» потерял место в премьер-лиге. Я люблю тебя, «Днепр»!

Только «Днепр», только победа! «Днепр» должен жить. И я мысленно с тобой, «Днепр», – написал Коноплянка.

Евгений Коноплянка находился в стуктуре «Днепра» с 2006-го года по 2015-й, сыграв 210 матчей во всех турнирах и забив 45 мячей.