Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сердце разрывается за Днепр»

«Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете.
Сердце разрывается от того, что «Днепр» потерял место в премьер-лиге. Я люблю тебя, «Днепр»!
Только «Днепр», только победа! «Днепр» должен жить. И я мысленно с тобой, «Днепр», – написал Коноплянка.
Евгений Коноплянка находился в стуктуре «Днепра» с 2006-го года по 2015-й, сыграв 210 матчей во всех турнирах и забив 45 мячей.
Источник — Sport.ua
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