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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сердце разрывается за Днепр»

Хавбек «Шальке» прокомментировал вылет «Днепра» из УПЛ

  • 29.05.2017 11:39
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twitter.com. Евгений Коноплянка
© twitter.com. Евгений Коноплянка

«Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете.

Сердце разрывается от того, что «Днепр» потерял место в премьер-лиге. Я люблю тебя, «Днепр»!

Только «Днепр», только победа! «Днепр» должен жить. И я мысленно с тобой, «Днепр», – написал Коноплянка.

Евгений Коноплянка находился в стуктуре «Днепра» с 2006-го года по 2015-й, сыграв 210 матчей во всех турнирах и забив 45 мячей.

 

 

Источник — Sport.ua

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