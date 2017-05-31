Заря – Олимпик. Анонс

Так уж сложилась турнирная ситуация, что любой исход противостояния в этой паре совершенно не повлияет на таблицу. С другой стороны, эта пара – единственная, каждая из команд которой в следующем сезоне гарантированно сыграет в еврокубках.

Соответственно, к противостоянию в Запорожье можно относиться как к банально товарищеской встрече, а можно уже как к условному старту еврокубков. Луганчане чувствуют себя в них будто рыба в воде, а вот для «Олимпика» всё будет в диковинку. С одной стороны, можно будет моделировать дебютные официальные противостояния с европейскими соперниками, с другой – не обойдётся без «чемоданных настроений», всё-таки у всех позади достаточно изнурительный сезон.

Сложно представить, в каком направлении пойдёт сегодняшний матч, то ли оба коллектива бросятся вперёд «шашки наголо», то ли попробуют акцентировать свои действия на спокойствии и контроле мяча, но почему-то верится, что битва в Запорожье получится зрелищной. Команды приучили любителей футбола к довольно эмоциональным поединкам, так что вполне можем ждать интригующей баталии. Примерно об этом говорит перед матчем полузащитник гостей Виталий Гошкодеря: «Результат не будет давить ни на одну из команд. Это позволит показать более зрелищный футбол, который наверняка понравится болельщикам».

Месяц назад луганчане оступились в Киеве, сыграв с «Олимпиком» вничью – 1:1, а два предыдущих поединка против дончан «Заря» завершила победами с общим счётом 5:0. Вообще, команда Романа Санжара обыгрывала подопечных Юрия Вернидуба лишь раз – три года назад, когда «Олимпик» только вышел в Премьер-лигу.

Учитывая, что «Заре» в следующем сезоне предстоит решение задачи по покорению новой вершины, команде не обойтись без усиления. И клуб, как подобает серьёзной структуре, начал работу в этом направлении уже сейчас, накануне матча заключительного тура объявив о подписании двух бразильцев. Глобальной информации о них пока что нет, но возможно, что с ней познакомит главный тренер луганчан, который взял за правило не приходить на послематчевые пресс-конференции, но который обязательно пообщается с журналистами после сегодняшней игры. Именно об этом говорил перед игрой его ассистент Юрий Коваль, объясняя такую ситуацию больше суеверием. Ждём Юрия Вернидуба с расширенной информацией о планах на следующий сезон.



Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Гордиенко, Пилявский, Форстер, Опанасенко, Гречишкин, Липартия, Калитвинцев, Петряк, Паулиньо, Бонавентуре

«Олимпик»: Махарадзе, Шестаков, Гришко, Эмерсон, Федорив, Брикнер, Богданов, Сергийчук, Поступаленко, Моха, Гринь

Дисквалификации: Чечер, Харатин (оба – «Заря»)

Котировки букмекеров:

На победу «Зари» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.59. На победу «Олимпика» – 5.58. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте На победу «Зари» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.59. На победу «Олимпика» – 5.58. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan



31 мая, среда