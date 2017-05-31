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32-й тур
Заря
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Олимпик Д
31.05.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Олимпик. Анонс

Начало еврокубков или товарищеская встреча

  • 31.05.2017 09:34
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Заря – Олимпик. Анонс
Так уж сложилась турнирная ситуация, что любой исход противостояния в этой паре совершенно не повлияет на таблицу. С другой стороны, эта пара – единственная, каждая из команд которой в следующем сезоне гарантированно сыграет в еврокубках.
 
Соответственно, к противостоянию в Запорожье можно относиться как к банально товарищеской встрече, а можно уже как к условному старту еврокубков. Луганчане чувствуют себя в них будто рыба в воде, а вот для «Олимпика» всё будет в диковинку. С одной стороны, можно будет моделировать дебютные официальные противостояния с европейскими соперниками, с другой – не обойдётся без «чемоданных настроений», всё-таки у всех позади достаточно изнурительный сезон.
 
Сложно представить, в каком направлении пойдёт сегодняшний матч, то ли оба коллектива бросятся вперёд «шашки наголо», то ли попробуют акцентировать свои действия на спокойствии и контроле мяча, но почему-то верится, что битва в Запорожье получится зрелищной. Команды приучили любителей футбола к довольно эмоциональным поединкам, так что вполне можем ждать интригующей баталии. Примерно об этом говорит перед матчем полузащитник гостей Виталий Гошкодеря: «Результат не будет давить ни на одну из команд. Это позволит показать более зрелищный футбол, который наверняка понравится болельщикам».
 
Месяц назад луганчане оступились в Киеве, сыграв с «Олимпиком» вничью – 1:1, а два предыдущих поединка против дончан «Заря» завершила победами с общим счётом 5:0. Вообще, команда Романа Санжара обыгрывала подопечных Юрия Вернидуба лишь раз – три года назад, когда «Олимпик» только вышел в Премьер-лигу.
 
Учитывая, что «Заре» в следующем сезоне предстоит решение задачи по покорению новой вершины, команде не обойтись без усиления. И клуб, как подобает серьёзной структуре, начал работу в этом направлении уже сейчас, накануне матча заключительного тура объявив о подписании двух бразильцев. Глобальной информации о них пока что нет, но возможно, что с ней познакомит главный тренер луганчан, который взял за правило не приходить на послематчевые пресс-конференции, но который обязательно пообщается с журналистами после сегодняшней игры. Именно об этом говорил перед игрой его ассистент Юрий Коваль, объясняя такую ситуацию больше суеверием. Ждём Юрия Вернидуба с расширенной информацией о планах на следующий сезон.

Артем ЦЫГАНЕНКО
 
Ориентировочные составы:
 
«Заря»: Шевченко, Гордиенко, Пилявский, Форстер, Опанасенко, Гречишкин, Липартия, Калитвинцев, Петряк, Паулиньо, Бонавентуре
 
«Олимпик»: Махарадзе, Шестаков, Гришко, Эмерсон, Федорив, Брикнер, Богданов, Сергийчук, Поступаленко, Моха, Гринь
 
Дисквалификации: Чечер, Харатин (оба – «Заря»)
 
Котировки букмекеров:
На победу «Зари» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.59. На победу «Олимпика» – 5.58. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

31 мая, среда
«Заря»  «Олимпик»
Запорожье. Стадион «Славутич Арена». 19.00
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Николай Балакин (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 2:2

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Заря» – «Олимпик»?
  • 50% (1)
    1. 3:2
  • 50% (1)
    2. 2:2
  • 0% (0)
    3. Другой вариант
  • 0% (0)
    4. 3:3
  • 0% (0)
    5. 3:1
  • 0% (0)
    6. 3:0
  • 0% (0)
    7. 2:3
  • 0% (0)
    8. 2:1
  • 0% (0)
    9. 2:0
  • 0% (0)
    10. 1:3
  • 0% (0)
    11. 1:2
  • 0% (0)
    12. 1:1
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
  • 0% (0)
    15. 0:2
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