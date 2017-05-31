Динамо – Черноморец. Анонс

Казалось бы, заключительный тур нынешнего чемпионата страны – словно оставшийся одинокий лист отрывного календаря со статусом проходной будничной даты. Если внимательнее приглядеться, то так оно и есть: последний день не только месяца, но и весны, середина недели, у игроков в голове долгожданный отпуск.

Но как раз эти мысли придется поставить на паузу. Во всяком случае, той паре команд, которые сойдутся на стадионе в Одессе, чтобы закрыть последний вопрос. В первую очередь, это касается «Черноморца», который, отдавая дань «динамовцам» за апрельский подарок на «Олимпийском», выйдет на поле родной арены в качестве номинального гостя. А заодно попытается наконец-то совершить весенний прорыв и таки одержать победу над уже вице-чемпионом Украины.

Как там говорят, Бог любит троицу? Кто знает, последний день мая, может, станет подтверждением данной истины в рамках киевско-одесского противостояния. Ведь эта встреча команд будет третьей нынешней весной. Две предыдущие, которые прошли в столице в середине марта и конце апреля, завершились для одесситов неудачно (1:2 и 1:4). Особенно апрельская, где обескровленная кадровыми проблемами команда Александра Бабича оказалась неспособной оказать реальное сопротивление киевлянам. Но сейчас ситуация вынуждает «Черноморец» выпрыгивать из своих штанин и пытаться зацепиться за последнюю в нынешнем комплекте квот еврокубковую (в данном случае, лигоевропейскую) вакансию. Правда, не всё здесь зависит от представителя жемчужины у моря: ведь с одной стороны, надо обязательно обыграть «Динамо», которое уже давно решило (точнее сказать, закрыло) все свои турнирные вопросы. И что вполне реально, как показывает опыт других соседей по таблице. С другой – еще рассчитывать на то, что «Александрия», она же ближайший сосед и конкурент «Черноморца», потеряет в домашних стенах очки с обладателем золотого дубля, «Шахтером».

Другое дело, насколько просто будет положить в этот вечер на лопатки «Динамо». Да, на команду уже не давит турнирный груз. А вот сделать так, чтобы отдать хотя бы еще частицу долга своим болельщикам – последнее, по идее, скажем так, не помешало бы. Болельщикам, которые в уходящем сезоне гораздо лучше помнили, в каком углу аптечки лежит успокоительное, чем наиболее яркий матч любимой команды. И как никто это понимает в прошлом знаменитый игрок, а ныне главный тренер «Динамо», перед которым, похоже, основательно зашаталось кресло в последнее время. И который, не сомневаюсь, найдет для своих (во всяком случае, пока что) подопечных правильные слова. Другое дело – насколько они окажутся способными его услышать. И доказать, что способны драться, как за своего наставника, так и за эмблему легендарного клуба. Даже в статусе хозяев «съемной квартиры».

Касательно общей статистики, всего в чемпионате Украины «Динамо» и «Черноморец» сыграли между собой 43 матча. Внушительное преимущество здесь у киевлян – 32 победы против 4-х у одесситов, еще 7 поединков завершились вничью. Баланс мячей – 95:32 в пользу столичной команды.

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Пантич, Кадар, Антунеш, Шепелев, Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Беседин

«Черноморец»: Безрук, Азацкий, Аблитаров, Люлька, Каплиенко, Карноза, Машнин, Третьяков, Данченко, Коркишко, Барилко, Кабаев

Дисквалификации: Ковалец («Черноморец») – Гармаш («Динамо»)

Котировки букмекеров:

На победу «Динамо» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.43. На победу «Черноморца» – 7.27. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте На победу «Динамо» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.43. На победу «Черноморца» – 7.27. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

31 мая, среда