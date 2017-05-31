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32-й тур
Динамо Киев
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Черноморец
31.05.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Черноморец. Анонс

Калитка в Европу или имя с престижем: чей аргумент перевесит

  • 31.05.2017 10:00
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Динамо – Черноморец. Анонс
Казалось бы, заключительный тур нынешнего чемпионата страны – словно оставшийся одинокий лист отрывного календаря со статусом проходной будничной даты. Если внимательнее приглядеться, то так оно и есть: последний день не только месяца, но и весны, середина недели, у игроков в голове долгожданный отпуск.
 
Но как раз эти мысли придется поставить на паузу. Во всяком случае, той паре команд, которые сойдутся на стадионе в Одессе, чтобы закрыть последний вопрос. В первую очередь, это касается «Черноморца», который, отдавая дань «динамовцам» за апрельский подарок на «Олимпийском», выйдет на поле родной арены в качестве номинального гостя. А заодно попытается наконец-то совершить весенний прорыв и таки одержать победу над уже вице-чемпионом Украины.
 
Как там говорят, Бог любит троицу? Кто знает, последний день мая, может, станет подтверждением данной истины в рамках киевско-одесского противостояния. Ведь эта встреча команд будет третьей нынешней весной. Две предыдущие, которые прошли в столице в середине марта и конце апреля, завершились для одесситов неудачно (1:2 и 1:4). Особенно апрельская, где обескровленная кадровыми проблемами команда Александра Бабича оказалась неспособной оказать реальное сопротивление киевлянам. Но сейчас ситуация вынуждает «Черноморец» выпрыгивать из своих штанин и пытаться зацепиться за последнюю в нынешнем комплекте квот еврокубковую (в данном случае, лигоевропейскую) вакансию. Правда, не всё здесь зависит от представителя жемчужины у моря: ведь с одной стороны, надо обязательно обыграть «Динамо», которое уже давно решило (точнее сказать, закрыло) все свои турнирные вопросы. И что вполне реально, как показывает опыт других соседей по таблице. С другой – еще рассчитывать на то, что «Александрия», она же ближайший сосед и конкурент «Черноморца», потеряет в домашних стенах очки с обладателем золотого дубля, «Шахтером».
 
Другое дело, насколько просто будет положить в этот вечер на лопатки «Динамо». Да, на команду уже не давит турнирный груз. А вот сделать так, чтобы отдать хотя бы еще частицу долга своим болельщикам – последнее, по идее, скажем так, не помешало бы. Болельщикам, которые в уходящем сезоне гораздо лучше помнили, в каком углу аптечки лежит успокоительное, чем наиболее яркий матч любимой команды. И как никто это понимает в прошлом знаменитый игрок, а ныне главный тренер «Динамо», перед которым, похоже, основательно зашаталось кресло в последнее время. И который, не сомневаюсь, найдет для своих (во всяком случае, пока что) подопечных правильные слова. Другое дело – насколько они окажутся способными его услышать. И доказать, что способны драться, как за своего наставника, так и за эмблему легендарного клуба. Даже в статусе хозяев «съемной квартиры».
 
Касательно общей статистики, всего в чемпионате Украины «Динамо» и «Черноморец» сыграли между собой 43 матча. Внушительное преимущество здесь у киевлян – 32 победы против 4-х у одесситов, еще 7 поединков завершились вничью. Баланс мячей – 95:32 в пользу столичной команды.
 
Евгений САВЧУК
 
Ориентировочные составы:
 
«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Пантич, Кадар, Антунеш, Шепелев, Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Беседин
 
«Черноморец»: Безрук, Азацкий, Аблитаров, Люлька, Каплиенко, Карноза, Машнин, Третьяков, Данченко, Коркишко, Барилко, Кабаев
 
Дисквалификации: Ковалец («Черноморец») – Гармаш («Динамо»)
 
Котировки букмекеров:
На победу «Динамо» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.43. На победу «Черноморца» – 7.27. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.
 
31 мая, среда
«Динамо»  «Черноморец»
Одесса. Стадион «Черноморец». 19.00
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Динамо» – «Черноморец»?
  • 50% (2)
    1. 3:0
  • 25% (1)
    2. 3:1
  • 25% (1)
    3. 2:2
  • 0% (0)
    4. Другой вариант
  • 0% (0)
    5. 3:3
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 2:3
  • 0% (0)
    8. 2:1
  • 0% (0)
    9. 2:0
  • 0% (0)
    10. 1:3
  • 0% (0)
    11. 1:2
  • 0% (0)
    12. 1:1
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
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    15. 0:2
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    16. 0:1
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