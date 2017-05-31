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Карпаты
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Звезда
31.05.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Карпати – Зірка. Анонс

«Леви» на фініші сезону можуть нарешті «спіймати» «Зірку»

  • 31.05.2017 07:46
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Карпати – Зірка. Анонс
У середу, 31 травня, в заключному матчі 26-го за ліком чемпіонату України «Карпати» на «Арені-Львів» прийматимуть «Зірку». Львівська команда у нинішньому сезоні у Прем’єр-лізі не набрала ще жодного очка в 3-х матчах з командою з Кропивницького, і налаштована в останньому турі переламати цю неприємну для «левів» серію.
 
Загалом в чемпіонатах України суперники провели вже 15 ігор, і баланс матчів говорить про перевагу «Зірки», яка перемагала 7 разів, програвала у 5-ти матчах та тричі порівну ділила очки з «зелено-білими». На своєму ж полі «Карпати» в основному впевнено почуваються в поєдинках проти «жовто-червоних»: 4 перемоги, дві нічиї та одна поразка. Раніше «леви» в чемпіонатах перемагали «Зірку» ще у серпні 1999-го року, розгромивши у Львові суперників з рахунком 3:0. До речі, ще з квітня 1996-го, якщо «Карпати» забивали голи у ворота «Зірки», то не менше двох м’ячів за гру. 
 
Востаннє ж «зелено-білі» приймали «жовто-червоних» 11 грудня 2016 року, і тоді глядачі «Арени-Львів» стали свідками голепаду на користь гостей – 3:2. У складі «Карпат» відзначилися Бланко-Лещук і Чачуа, а в гостей – Бацула, Перейра і Кучеренко. До речі, саме з таким же рахунком «Зірка» перемогла «карпатівців» і 29 квітня цього року – вже на своєму полі.
 
Гравці «Зірки» вийдуть на поле стадіону «Арена-Львів», маючи діючу безвиграшну гостьову серію, яка з 5 березня триває вже 6 ігор – 2 нічиї та 4 поразки. Цікаво, що востаннє у нинішньому чемпіонаті кропивничани перемагали на виїзді саме на «Арені-Львів», у згаданому вище матчі з «Карпатами». Наставники обох клубів Олег Дулуб та Роман Монарьов не зможуть у середу задіяти свої капітанів – Худоб’яка та Перейру, у яких перебір жовтих карток. Також не зможе вийти на поле і дискваліфікований ветеран «зелено-білих» Голодюк та травмований захисник «левів» Зубейко. 
 
Виведе ж команди на поле арбітр Віталій Романов, для якого це буде вже 34-а гра в елітному дивізіоні. До речі, у нинішньому сезоні Романов в Прем’єр-лізі провів лише 3 гри, а в першій лізі – аж 11. «Карпати» провели при Романову вже 7 ігор: 2 перемоги, 4 «мирові» та одна поразка, а «Зірка» при ньому ще не перемагала: нічия та поразка. 
 
Підопічні Олега Дулуба можуть діяти розкуто, адже ще в минулому турі вирішили питання збереження прописки у Прем’єр-лізі. Для «Зірки» ця гра також абсолютно не вплине на її положення у турнірній таблиці, де «жовто-червоні» опинилися на сходинку вище від «зелено-білих».
 
Юрій НАЗАРКЕВИЧ
 
Ориентировочные составы:
 
«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Дитятьев, Нестеров, Мирошниченко, Лобай, Чачуа, Клец,  Ксенз, Гуцуляк, Гладкий
 
«Звезда»: Паст, Маткобожик, Драченко, Кучеренко, Фатеев, Полегенько, Загальский, Прядун, Збунь, Эсеола, Ситало
 
Дисквалификации: Худобяк, Голодюк (оба – «Карпаты») – Перейра («Звезда»)
 
Травмы: Зубейко («Карпаты»)
 
Котировки букмекеров:
На победу «Карпат» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.77. На победу «Звезды» – 4.55. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.
 
31 мая, среда
«Карпаты»  «Звезда»  
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
 Прогноз Sport.ua – 1:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Карпаты» – «Звезда»?
  • 100% (2)
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    2. Другой вариант
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    3. 3:3
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    4. 3:2
  • 0% (0)
    5. 3:1
  • 0% (0)
    6. 3:0
  • 0% (0)
    7. 2:3
  • 0% (0)
    8. 2:2
  • 0% (0)
    9. 2:0
  • 0% (0)
    10. 1:3
  • 0% (0)
    11. 1:2
  • 0% (0)
    12. 1:1
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    13. 1:0
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