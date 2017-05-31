Карпати – Зірка. Анонс

У середу, 31 травня, в заключному матчі 26-го за ліком чемпіонату України «Карпати» на «Арені-Львів» прийматимуть «Зірку». Львівська команда у нинішньому сезоні у Прем’єр-лізі не набрала ще жодного очка в 3-х матчах з командою з Кропивницького, і налаштована в останньому турі переламати цю неприємну для «левів» серію.

Загалом в чемпіонатах України суперники провели вже 15 ігор, і баланс матчів говорить про перевагу «Зірки», яка перемагала 7 разів, програвала у 5-ти матчах та тричі порівну ділила очки з «зелено-білими». На своєму ж полі «Карпати» в основному впевнено почуваються в поєдинках проти «жовто-червоних»: 4 перемоги, дві нічиї та одна поразка. Раніше «леви» в чемпіонатах перемагали «Зірку» ще у серпні 1999-го року, розгромивши у Львові суперників з рахунком 3:0. До речі, ще з квітня 1996-го, якщо «Карпати» забивали голи у ворота «Зірки», то не менше двох м’ячів за гру.

Востаннє ж «зелено-білі» приймали «жовто-червоних» 11 грудня 2016 року, і тоді глядачі «Арени-Львів» стали свідками голепаду на користь гостей – 3:2. У складі «Карпат» відзначилися Бланко-Лещук і Чачуа, а в гостей – Бацула, Перейра і Кучеренко. До речі, саме з таким же рахунком «Зірка» перемогла «карпатівців» і 29 квітня цього року – вже на своєму полі.

Гравці «Зірки» вийдуть на поле стадіону «Арена-Львів», маючи діючу безвиграшну гостьову серію, яка з 5 березня триває вже 6 ігор – 2 нічиї та 4 поразки. Цікаво, що востаннє у нинішньому чемпіонаті кропивничани перемагали на виїзді саме на «Арені-Львів», у згаданому вище матчі з «Карпатами». Наставники обох клубів Олег Дулуб та Роман Монарьов не зможуть у середу задіяти свої капітанів – Худоб’яка та Перейру, у яких перебір жовтих карток. Також не зможе вийти на поле і дискваліфікований ветеран «зелено-білих» Голодюк та травмований захисник «левів» Зубейко.

Виведе ж команди на поле арбітр Віталій Романов, для якого це буде вже 34-а гра в елітному дивізіоні. До речі, у нинішньому сезоні Романов в Прем’єр-лізі провів лише 3 гри, а в першій лізі – аж 11. «Карпати» провели при Романову вже 7 ігор: 2 перемоги, 4 «мирові» та одна поразка, а «Зірка» при ньому ще не перемагала: нічия та поразка.

Підопічні Олега Дулуба можуть діяти розкуто, адже ще в минулому турі вирішили питання збереження прописки у Прем’єр-лізі. Для «Зірки» ця гра також абсолютно не вплине на її положення у турнірній таблиці, де «жовто-червоні» опинилися на сходинку вище від «зелено-білих».

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Дитятьев, Нестеров, Мирошниченко, Лобай, Чачуа, Клец, Ксенз, Гуцуляк, Гладкий

«Звезда»: Паст, Маткобожик, Драченко, Кучеренко, Фатеев, Полегенько, Загальский, Прядун, Збунь, Эсеола, Ситало

Дисквалификации: Худобяк, Голодюк (оба – «Карпаты») – Перейра («Звезда»)

Травмы: Зубейко («Карпаты»)

Котировки букмекеров:

На победу «Карпат» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.77. На победу «Звезды» – 4.55. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте На победу «Карпат» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.77. На победу «Звезды» – 4.55. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

31 мая, среда