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Деннис БОНАВЕНТУРЕ: «Тренировался в Динамо до Зари, но не сложилось»

Форвард луганчан – о том, что мог перейти в киевский клуб

  • 29.05.2017 11:53
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Деннис Бонавентуре
© Деннис Бонавентуре

Нападающий «Зари» Деннис Бонавентуре рассказал о том, что мог продолжить карьеру в киевском «Динамо».

«Я был в «Динамо», тренировался там еще до «Зари». Общался с Ребровым, он говорил, что я хороший игрок, а мне он понравился как тренер. Но не сложилось.

В конце концов, я счастлив, что подошел «Заре». Тут я стал расти», – сказал Бонавентуре.

Источник — Профутбол

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