Деннис БОНАВЕНТУРЕ: «Тренировался в Динамо до Зари, но не сложилось»

Нападающий «Зари» Деннис Бонавентуре рассказал о том, что мог продолжить карьеру в киевском «Динамо».
«Я был в «Динамо», тренировался там еще до «Зари». Общался с Ребровым, он говорил, что я хороший игрок, а мне он понравился как тренер. Но не сложилось.
В конце концов, я счастлив, что подошел «Заре». Тут я стал расти», – сказал Бонавентуре.
Источник — Профутбол
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