Деннис БОНАВЕНТУРЕ: «Тренировался в Динамо до Зари, но не сложилось»

а что раньше можно было? )))

Мене дивує інше. Як наші його так довго терпіли, навіть більше, на руках носили, а там одразу поп...

кто ж теперь у турков пенальти бить будет???

Ты так рассуждаешь, как будто знаешь все подробности этой сделки! Там не всё так просто, чтобы во...

Если эта команда будет играть и отдаваться по-настоящему, да ещё и давать результат, то какая раз...