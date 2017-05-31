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31.05.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Днепр – Волынь. Анонс

Двойное прощание с элитой

  • 31.05.2017 08:32
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Днепр – Волынь. Анонс
Две команды, которые по итогам сезона-16/17 годов покидают элиту отечественного футбола, в заключительном туре чемпионата встретятся в очной дуэли. Причем, в какой лиге теперь окажутся что те, что другие, пока еще большой вопрос – все больше слухов ходит о том, что как днепровская, так и луцкая команда, вместо первого дивизиона проследуют сразу во второй, откуда и попробуют начать свое возрождение.
 
Оба клуба потопили финансы, а точнее – их отсутствие. Но если у недавнего крепкого середняка Премьер-лиги вместе с деньгами закончилась и игра, на которую в этом сезоне – и особенно по весне – было просто жалко смотреть, то вот недавний финалист Лиги Европы, несмотря на финансовую катастрофу, продолжал выглядеть более чем достойно. Так то, если говорить о чисто спортивном принципе, несмотря на все свои проблемы «днепряне» даже не вылетели – добавьте к имеющимся у команды 22-м пунктам те 15, которые были списаны с нее в качестве санкций, и увидите, что по спортивной логике «сине-бело-голубые» должны были бы находиться сейчас на «безопасном» 9-м месте. Впрочем, теперь это все уже разговоры в пользу бедных: долги не погашены, очки списаны, Премьер-Лига – давай, до свидания! И ведь с вылетом из нее задолженности тоже никуда не испарятся… Ну, разве что вместе с самим клубом.
 
Что же до «Волыни»… А что до «Волыни»? Да все то же. Финансы поют всем известные музыкальные произведения, а будущее туманно и неопределенно. Рассуждать о том, что будет с этими командами в следующем сезоне, мы сейчас, пожалуй, не будем: кроме слухов разной степени достоверности, всё равно ничего нет, а комментировать их – такое себе занятие. К тому же, думается, «официал» уже не за горами.
 
Лучше приведем информацию, в точности которой можно быть уверенными на 100%, а именно – статистику личных встреч между нашими соперниками. Она, к слову говоря, полностью на стороне хозяев предстоящего матча: 25 из 38-ми состоявшихся к настоящему моменту игр между днепровской и луцкой командами завершились в пользу первой, притом, что еще шесть из них заканчивались вничью, и лишь в семи сильнее были «волыняне». Правда, одна из этих «викторий» пришлась как раз на текущий сезон, когда подопечные Виталия Кварцяного на своем поле «прихлопнули» днепрян со счетом 3:0, одержав таким образом свою самую крупную победу над «Днепром» в истории. Правда, две других встречи между нашими оппонентами принесли победы ребятам в «сине-бело-голубых» футболках – 1:0 в Луцке месяц назад, и 5:0 – в первом туре чемпионата на «Днепр-Арене».
 
Кому же из этих команд удастся на прощание «хлопнуть дверью» Премьер-лиги, узнаем в среду вечером.
 
Вячеслав ДЕЙКУН
 
Ориентировочные составы:
 
«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Лопырёнок, Адамюк, Кочергин, Чеберко, Ротань, Вакулко, Баланюк, Довбик
 
«Волынь»: Марчук, Марушка, Шаповал, Р. Никитюк, Шандрук, Чепелюк, Ляшенко, А. Никитюк, Романюк, Тетеренко, Дмитренко
 
Дисквалификации: Мелинишин («Волынь»)
 
Котировки букмекеров:
На победу «Днепра» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.36. На победу «Волыни» – 9.50. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

31 мая, среда
«Днепр»  «Волынь»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Иван Бондарь (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Днепр» – «Волынь»?
  • 100% (1)
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    2. Другой вариант
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    3. 3:3
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    5. 3:1
  • 0% (0)
    6. 3:0
  • 0% (0)
    7. 2:3
  • 0% (0)
    8. 2:2
  • 0% (0)
    9. 2:1
  • 0% (0)
    10. 2:0
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:1
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    14. 1:0
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