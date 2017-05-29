Юрий Вернидуб – лучший тренер 31-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера УПЛ 31-го тура. Им стал наставник «Зари» Юрий Вернидуб. Тренер луганчан получил от экспертов организации средний балл 4,8 по пятибальной шкале.
Напомним, в 31-м туре «Заря» обыграла «Черноморец» (1:0).
Источник — Официальный сайт УПЛ
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