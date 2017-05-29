Юрий Вернидуб – лучший тренер 31-го тура УПЛ

Красава, раскидал этих старикашек, пусть знают свое место (сарказм)

У Динамо есть пару месяцев, чтобы исправить ситуацию и дать славный бой в плей-офф

Ніфіга він не петрає. Останній випуск гів___на підназвою вф це показав. За його думкою є тільки о...

Вида по началу тоже чудил неподетски, а сейчас лидер команды. Думаю нужно дать парням время на ад...

Згадайте, як Леоненко казав, що ци гравци не длч динамо, то вси смиялись и казали шо алкаш...Може...