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Юрий Вернидуб – лучший тренер 31-го тура УПЛ

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб признан назван в прошедшем туре чемпионата Украины

  • 29.05.2017 11:03
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upl.ua
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Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера УПЛ 31-го тура. Им стал наставник «Зари» Юрий Вернидуб. Тренер луганчан получил от экспертов организации средний балл 4,8 по пятибальной шкале.

Напомним, в 31-м туре «Заря» обыграла «Черноморец» (1:0).

Источник — Официальный сайт УПЛ

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