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ВАЦКО: «Мне жаль Реброва. Кадар и Пантич – это просто катастрофа»

Специалист оценил встречу «Динамо» и «Шахтера»

  • 29.05.2017 11:02
  • 547 просмотров
  • 5 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Известный комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями от противостояния «Динамо» и «Шахтера» в рамках 31-го тура УПЛ.

«Я бы не говорил о молодости. Каждый из игроков «Шахтера» имеет опыт. Моментами мне казалось, что в первую очередь хотел выиграть Фонсека. Для меня был критерием была замена Антунеша во втором тайме. Он мог уходить с поля четыре дня. Беседин в сборной? Это выбор Шевченко. Он заслуживает быть там, потому что нет альтернативы.

«Шахтер» создавал моменты после очень грубых ошибок «Динамо» в обороне. Кадар и Пантич - это просто катастрофа. Мне жаль Реброва, что у него в стартовом составе играют два таких игрока. Я не понимаю, как такие футболисты могут попадать в такой клуб, как «Динамо». Очигава - свой воспитанник, который не играет.

Пришел Дерлис - молодой, талантливый. «Зарезали» Гусева и Громова. Нет ни Гусева, ни Громова, и нет Дерлиса! Он пропал. На его позиции играет Гармаш. Сколько было моментов после ошибок Кадара и Пантича. Так у Феррейры и возникло три момента.

Морозюк - просто красавец. Человек расцвел со схемой в три защитника», – сказал Вацко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Jovi Burst
      Jovi Burst, 29.05.2017 11:18
    0
    20.02.2017 Вацко: «И Кадар, и Пантич — футболисты сильные». Ой.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 29.05.2017 11:19
    0
    У вчорашньому ефірі передачі Вацко був єдиним проблиском світла розуму, який, нажаль, легко "задушила" непроглядна темрява тупості, підлабузництва, самовихваляння, самовдоволення та непрофесіоналізму. Довго той шлак не дивився - аби уникнути посилення рвотних рефлексій змушений був вимкнути, - але Вацько мені було від щирого серця шкода - був як ідейний "заблуда" в країні орків.
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    Ievgen Kupin
    online
    Ievgen Kupin, 29.05.2017 11:21
    -1
    Згадайте, як Леоненко казав, що ци гравци не длч динамо, то вси смиялись и казали шо алкаш...Може и алкаш, але щось петраэ...
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 29.05.2017 11:25
    +1
    Вида по началу тоже чудил неподетски, а сейчас лидер команды. Думаю нужно дать парням время на адаптацию. Хотя канешь вопросы в любом случае остаются. ..неужели своих нет???
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 29.05.2017 11:26
    0
    Ievgen Kupin, 29.05.2017 11:21
    Згадайте, як Леоненко казав, що ци гравци не длч динамо, то вси смиялись и казали шо алкаш...Може и алкаш, але щось петраэ...
    Ніфіга він не петрає. Останній випуск гів___на підназвою вф це показав. За його думкою є тільки один гідний з командою котів-помічників. інші або надто класні, або надто погані - іншими словами або "гравець класний, але в Динамо він не може розкрити свій потенціал через те, що це Динамо", або "вони не для Динамо, бо заслабкі".
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