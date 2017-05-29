ВАЦКО: «Мне жаль Реброва. Кадар и Пантич – это просто катастрофа»

Известный комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями от противостояния «Динамо» и «Шахтера» в рамках 31-го тура УПЛ.

«Я бы не говорил о молодости. Каждый из игроков «Шахтера» имеет опыт. Моментами мне казалось, что в первую очередь хотел выиграть Фонсека. Для меня был критерием была замена Антунеша во втором тайме. Он мог уходить с поля четыре дня. Беседин в сборной? Это выбор Шевченко. Он заслуживает быть там, потому что нет альтернативы.



«Шахтер» создавал моменты после очень грубых ошибок «Динамо» в обороне. Кадар и Пантич - это просто катастрофа. Мне жаль Реброва, что у него в стартовом составе играют два таких игрока. Я не понимаю, как такие футболисты могут попадать в такой клуб, как «Динамо». Очигава - свой воспитанник, который не играет.



Пришел Дерлис - молодой, талантливый. «Зарезали» Гусева и Громова. Нет ни Гусева, ни Громова, и нет Дерлиса! Он пропал. На его позиции играет Гармаш. Сколько было моментов после ошибок Кадара и Пантича. Так у Феррейры и возникло три момента.

Морозюк - просто красавец. Человек расцвел со схемой в три защитника», – сказал Вацко.