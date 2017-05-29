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Ярмоленко – лучший игрок 31-го тура УПЛ

Экспертный совет Лиги Пари-Матч назвал лучшего игрока 31-го тура

  • 29.05.2017 10:44
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Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Награду получил полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, сделавший дубль в матче против «Шахтера» (3:2).

Состав экспертного совета: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев. 

Источник — Официальный сайт УПЛ

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