Ярмоленко – лучший игрок 31-го тура УПЛ

Награду получил полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, сделавший дубль в матче против «Шахтера» (3:2).
Состав экспертного совета: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев.
Источник — Официальный сайт УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.