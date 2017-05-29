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Артур Мьюзик проиграл Дельте, но прошел в основной раунд КЕЧ-2017

Вице-чемпионы Украины по пляжному футболу пробились в основной раунд как лучшая вторая команда

  • 29.05.2017 10:14
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Артур Мьюзик проиграл Дельте, но прошел в основной раунд КЕЧ-2017

Столичный «Артур Мьюзик» проиграл в третьем туре квалификации Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу российской «Дельте» 3:5, но все равно пробился в основной раунд, как лучшая вторая команда квалификационного турнира!

В матче против «Дельты» у нашей команды отличились Олег Зборовский, Егор Еремеев и Иван Глуцкий.

А уже после игры, стало понятно, что «Артур Мьюзик» проходит в основной раунд и присоединится к другому представителю Украины - «Гриффину».

По жребию «Артур Мьюзик» попал в группу «А», где его соперником будут чемпион Эстонии «Валичесар», чемпион Швеции «Гльоминг» и португальская команда хозяев с принимающего города Назаре «Сотао».

Первый матч основного раунда в группе «А» «Артур Мьюзик» сыграет уже в понедельник, 29 мая в 21:00 против «Сотао». А до этого, в 17:15 свой первый матч на турнире против румынской команды «Вест Дева» проведет действующий чемпион Украины «Гриффин».

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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