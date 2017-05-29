Артур Мьюзик проиграл Дельте, но прошел в основной раунд КЕЧ-2017

Столичный «Артур Мьюзик» проиграл в третьем туре квалификации Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу российской «Дельте» 3:5, но все равно пробился в основной раунд, как лучшая вторая команда квалификационного турнира!
В матче против «Дельты» у нашей команды отличились Олег Зборовский, Егор Еремеев и Иван Глуцкий.
А уже после игры, стало понятно, что «Артур Мьюзик» проходит в основной раунд и присоединится к другому представителю Украины - «Гриффину».
По жребию «Артур Мьюзик» попал в группу «А», где его соперником будут чемпион Эстонии «Валичесар», чемпион Швеции «Гльоминг» и португальская команда хозяев с принимающего города Назаре «Сотао».
Первый матч основного раунда в группе «А» «Артур Мьюзик» сыграет уже в понедельник, 29 мая в 21:00 против «Сотао». А до этого, в 17:15 свой первый матч на турнире против румынской команды «Вест Дева» проведет действующий чемпион Украины «Гриффин».
Лев ГАЛУШКО
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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