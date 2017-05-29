Кто выходит в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18

Серебряный призер серии А «Рома» и чемпион Турции «Бешикташ» получили две последние автоматические путевки в групповой этап следующей Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, известны уже 22 участника основной сетки.

ИСП: «Реал», »Барселона», »Атлетико»

ГЕР: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд

АНГ: «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»*

ИТА: «Ювентус», «Рома»

ПОР: «Бенфика», «Порту»

ФРА: «Монако», «Пари Сен-Жермен»

РОС: «Спартак»

УКР: «Шахтер»

БЕЛ: «Андерлехт»

НИД: «Фейеноорд»

ТУР: «Бешикташ»

ШВЕ: «Базель»

*Победитель Лиги Европы УЕФА

Десять участников группового этапа ЛЧ-2017/18 определятся в квалификации, тогда как 22 команды уже вышли в групповой этап по итогам национальных чемпионатов.

В соответствии с новой схемой отбора в еврокубки, с сезона 2018/19 года по четыре клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия и Италия) будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как пятая и шестая ассоциации (Франция и Россия) делегируют по две команды в групповую стадию и по одной - в квалификацию.

Ассоциации, занимающие 7-10 места, получат одну прямую путевку в групповой этап и одну путевку в квалификацию. Пока на этих местах находятся Португалия, Украина, Бельгия и Турция. За ними на 11-й и 12-й позициях располагаются Чехия и Швейцария. Эти места получат путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов и как минимум одно место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.