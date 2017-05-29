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Кто выходит в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18

«Рома» и «Бешикташ» получили две последние автоматические путевки в групповой этап следующей ЛЧ

  • 29.05.2017 09:58
  • 1757 просмотров
  • 6 комментария
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Твиттер Ромы
© Твиттер Ромы

Серебряный призер серии А «Рома» и чемпион Турции «Бешикташ» получили две последние автоматические путевки в групповой этап следующей Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, известны уже 22 участника основной сетки.

ИСП: «Реал», »Барселона», »Атлетико»
ГЕР: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд
АНГ: «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»*
ИТА: «Ювентус», «Рома»
ПОР: «Бенфика», «Порту»
ФРА: «Монако», «Пари Сен-Жермен»
РОС: «Спартак»
УКР: «Шахтер»
БЕЛ: «Андерлехт»
НИД: «Фейеноорд»
ТУР: «Бешикташ»
ШВЕ: «Базель»

*Победитель Лиги Европы УЕФА

Десять участников группового этапа ЛЧ-2017/18 определятся в квалификации, тогда как 22 команды уже вышли в групповой этап по итогам национальных чемпионатов.

В соответствии с новой схемой отбора в еврокубки, с сезона 2018/19 года по четыре клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия и Италия) будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как пятая и шестая ассоциации (Франция и Россия) делегируют по две команды в групповую стадию и по одной - в квалификацию.

Ассоциации, занимающие 7-10 места, получат одну прямую путевку в групповой этап и одну путевку в квалификацию. Пока на этих местах находятся Португалия, Украина, Бельгия и Турция. За ними на 11-й и 12-й позициях располагаются Чехия и Швейцария. Эти места получат путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов и как минимум одно место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    alekos59
      alekos59, 29.05.2017 10:31
    +3
    Гоовняная схема - одним много другим ни хеера. Почему молчат всякие чехи и шведы - непонятно ???
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.05.2017 10:53
    +2
    alekos59, 29.05.2017 10:31
    Гоовняная схема - одним много другим ни хеера. Почему молчат всякие чехи и шведы - непонятно ???
    Для Украины и таких как она федераций эта новая схема лучше.
    Особенно для второй команды.Попадая на отборочный тур серебряные призеры не встретят никого из команд Испании, Германии, Англии и Италии.
    Из тех, кто находится в рейтинге выше, соперниками могут оказаться только французы, португальцы и бельгийцы. Конечно, эти сборные тоже не подарок, но все же полегче.
    Плюс к этому то, что россияне не попадутся - Россию с Украиной разведут.
    Дальше еще одно новшество - команда выбывшая из 3-го тура ЛЧ попадает не в отборочный
    тур ЛЕ, а сразу в групповой.
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    jvkolosov
    online
      jvkolosov, 29.05.2017 10:53
    0
    " по четыре клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия и Италия) будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов"
    вот это да! для меня новость, одним много, другим ни хеера, именно!
    это уже явное пренебрежение всеми, кто внизу топ-стран! по-другому я это не назову.
    хреново, господа. таким макаром и еврокубки снизят свой статус.
    а где же возможность играть в ЛЧ для всех?
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.05.2017 11:04
    0
    По этой же причине и чехи со шведами молчат - потому, что их чемпион в отборе не встретит никого из 4-х первых самых сильных федераций, а дальше как удача распорядится
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.05.2017 11:11
    +1
    jvkolosov, 29.05.2017 10:53
    " по четыре клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия и Италия) будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов"
    вот это да! для меня новость, одним много, другим ни хеера, именно!
    это уже явное пренебрежение всеми, кто внизу топ-стран! по-другому я это не назову.
    хреново, господа. таким макаром и еврокубки снизят свой статус.
    а где же возможность играть в ЛЧ для всех?
    С чего это они снизят?
    Наоборот - у тех, кто начинает с отбора, больше шансов пройти выше в ЛЧ, так как им ни Барса, ни МЮ, ни Бавария, ни Милан и никто другой из этих федераций на этом этапе не встретятся в соперниках.
    А дальше - как удача и мастерство.
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 29.05.2017 11:25
    0
    По большому счету, первой четверке просто засчитали квалификацию автоматом. Напоминаю, что "путь не-чемпионов" получит два места из квалификации, чемпионов - четыре...
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