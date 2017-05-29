Кто выходит в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18

Серебряный призер серии А «Рома» и чемпион Турции «Бешикташ» получили две последние автоматические путевки в групповой этап следующей Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, известны уже 22 участника основной сетки.
ИСП: «Реал», »Барселона», »Атлетико»
ГЕР: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд
АНГ: «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»*
ИТА: «Ювентус», «Рома»
ПОР: «Бенфика», «Порту»
ФРА: «Монако», «Пари Сен-Жермен»
РОС: «Спартак»
УКР: «Шахтер»
БЕЛ: «Андерлехт»
НИД: «Фейеноорд»
ТУР: «Бешикташ»
ШВЕ: «Базель»
*Победитель Лиги Европы УЕФА
Десять участников группового этапа ЛЧ-2017/18 определятся в квалификации, тогда как 22 команды уже вышли в групповой этап по итогам национальных чемпионатов.
В соответствии с новой схемой отбора в еврокубки, с сезона 2018/19 года по четыре клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия и Италия) будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как пятая и шестая ассоциации (Франция и Россия) делегируют по две команды в групповую стадию и по одной - в квалификацию.
Ассоциации, занимающие 7-10 места, получат одну прямую путевку в групповой этап и одну путевку в квалификацию. Пока на этих местах находятся Португалия, Украина, Бельгия и Турция. За ними на 11-й и 12-й позициях располагаются Чехия и Швейцария. Эти места получат путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов и как минимум одно место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
Источник — УЕФА
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Особенно для второй команды.Попадая на отборочный тур серебряные призеры не встретят никого из команд Испании, Германии, Англии и Италии.
Из тех, кто находится в рейтинге выше, соперниками могут оказаться только французы, португальцы и бельгийцы. Конечно, эти сборные тоже не подарок, но все же полегче.
Плюс к этому то, что россияне не попадутся - Россию с Украиной разведут.
Дальше еще одно новшество - команда выбывшая из 3-го тура ЛЧ попадает не в отборочный
тур ЛЕ, а сразу в групповой.
вот это да! для меня новость, одним много, другим ни хеера, именно!
это уже явное пренебрежение всеми, кто внизу топ-стран! по-другому я это не назову.
хреново, господа. таким макаром и еврокубки снизят свой статус.
а где же возможность играть в ЛЧ для всех?
вот это да! для меня новость, одним много, другим ни хеера, именно!
это уже явное пренебрежение всеми, кто внизу топ-стран! по-другому я это не назову.
хреново, господа. таким макаром и еврокубки снизят свой статус.
а где же возможность играть в ЛЧ для всех?
Наоборот - у тех, кто начинает с отбора, больше шансов пройти выше в ЛЧ, так как им ни Барса, ни МЮ, ни Бавария, ни Милан и никто другой из этих федераций на этом этапе не встретятся в соперниках.
А дальше - как удача и мастерство.
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