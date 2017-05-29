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Динамо узнало имена 4 из 5 возможных соперников в квалификации ЛЧ

Киевляне сразятся со «Стяуа», «Янг Бойз», «Ниццой», «Истанбулом» или одной из греческих команд

  • 29.05.2017 09:50
  • 3860 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Динамо узнало имена 4 из 5 возможных соперников в квалификации ЛЧ

 Определились 4 из 5 возможных соперников «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Благодаря самому высокому клубному рейтингу (25), киевляне будут сеянными вместе с «Аяксом» (26, Нидерланды), «Викторией» (49, Чехия), ЦСКА (52, Россия) и «Брюгге» (53, Бельгия).

В список несеянных на данный момент входят: «Стяуа» (60, Румыния), «Янг Бойз» (72, Швейцария), «Ницца» (117, Франция) и «Истанбул Башакшехир» (158, Турция).

Еще одно место достанется одной из греческих команд. На данный момент есть три кандидата: АЕК, Панатинаикос и ПАОК.

В случае выхода в плей-офф квалификации, «Динамо» также попадет в корзину сеяных.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 29.05.2017 10:00
    +7
    Нет того чувства старого. Даже эти соперники могут разбить ДК.
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    Invulnerable
      Invulnerable, 29.05.2017 10:04
    +3
    турки самые предпочительные
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    Kruchenyiy
      Kruchenyiy, 29.05.2017 10:07
    +1
    хотелось бы глянуть Янг Бойз и Динамо.... потом сравнить с игрой Шахтера.
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    iniesta73
      iniesta73, 29.05.2017 10:12
    +6
    Invulnerable, 29.05.2017 10:04
    турки самые предпочительные
    На сегодняшний день,самые предпочтительные,это мы(Динамо)
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    alekos59
      alekos59, 29.05.2017 10:25
    +2
    Надеюсь что ДК на всю катушку посрамит проект "ЛИЗУНЫ 100%" и размажет янг бойз по асфальту !!!
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    stas0809
      stas0809, 29.05.2017 10:28
    +2
    "Трепещи войско тугарское - на тебя конь богатырский идет"
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    pulse240
    pulse240, 29.05.2017 10:43
    +2
    Invulnerable, 29.05.2017 10:04
    турки самые предпочительные
    И чем же это? Долгое время они лидировали в своём чемпионате и в конечном итоге обогнали таких зубров как Фенер и Галатасарай. Хуже них только Ницца, имхо.
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    jvkolosov
    online
      jvkolosov, 29.05.2017 10:46
    +1
    Invulnerable, 29.05.2017 10:04
    турки самые предпочительные
    Это которые башкасекир / башакшахир??
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 29.05.2017 10:49
    +3
    Янг Бойз - Динамо!!!
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 29.05.2017 11:07
    +1
    seregka1991, 29.05.2017 10:00
    Нет того чувства старого. Даже эти соперники могут разбить ДК.
    Як показав минулий євросезон, то для кротів теж. Тому, пане Сергію, гадаю не варто завчасно налаштовувати себе на негативний результат. Я вірю в Динамо в наступому сезоні. Буде день - буде їжа.
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    kievs05
      kievs05, 29.05.2017 11:09
    +3
    Ниццу не надо. Очень крепкие ребята. Турки надоели уже. Со Стяуа можно, тем более с ними давние счеты.
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    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 29.05.2017 11:26
    0
    У Динамо есть пару месяцев, чтобы исправить ситуацию и дать славный бой в плей-офф
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