Динамо узнало имена 4 из 5 возможных соперников в квалификации ЛЧ

Определились 4 из 5 возможных соперников «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Благодаря самому высокому клубному рейтингу (25), киевляне будут сеянными вместе с «Аяксом» (26, Нидерланды), «Викторией» (49, Чехия), ЦСКА (52, Россия) и «Брюгге» (53, Бельгия).

В список несеянных на данный момент входят: «Стяуа» (60, Румыния), «Янг Бойз» (72, Швейцария), «Ницца» (117, Франция) и «Истанбул Башакшехир» (158, Турция).

Еще одно место достанется одной из греческих команд. На данный момент есть три кандидата: АЕК, Панатинаикос и ПАОК.

В случае выхода в плей-офф квалификации, «Динамо» также попадет в корзину сеяных.