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БАРАНКА: «Запретим футбольным субъектам играть на тотализаторах»

Глава комитета этики и честной игры – о планах на ближайшее будущее

  • 29.05.2017 09:28
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ФФУ. Франческо Баранка
© ФФУ. Франческо Баранка

Глава Комитета этики и честной игры Франческо Баранка прокомментировал скандальные матчи в молодежном первенстве, а также рассказал о изменениях, направленных на борьбу с договорными поединками.

«Документов много, мы должны их проанализировать. Есть мое предложение комитету — мы будем его обсуждать и сделаем заключение. Конечно, решение будет не за нами — его вынесет КДК. Также мы отправим рапорт в полицию. Мы не можем советовать полиции открывать уголовное дело. Мы лишь изложим наше видение ситуации.

С руководством «Арсенала» мы договорились о встрече, пообщаемся с игроками. Этот случай также будет на рассмотрении КДК и полиции. Мы хотим воспользоваться законом, который был принят в Украине. Я был призван для этой миссии.

Мы разработаем для клубов модификацию, которую следует внести в контракты игроков. Всем субъектам футбола — начиная от руководителей и заканчивая арбитрами — будет запрещено играть на тотализаторе. Не важно, на свой или чужой матч ты делаешь ставку, нельзя. Попытаемся внести соответствующие изменения уже со следующего сезона. Также, в первенствах U-21 и U-19 мы введем в правило остановку матча, если посреди игры он попадает в разряд подозрительных. »

Источник — ТК Футбол

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