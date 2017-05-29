БАРАНКА: «Запретим футбольным субъектам играть на тотализаторах»

А ты внимательный парень я вижу.Васька конечно юморист)) кагбе не особо и чьё то место занимал)))...

Ёлки-палки - заканчивается, не побоюсь этого слова, целая эпоха Шахтера! ))))

Ох и завистники)Человек любит то чем занимается, и это его решение сидеть на лавке за чемпионов и...

Будет прощальный матч на бамбас арене с концертом кобзона?