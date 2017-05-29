Месси в четвертый раз в карьере выиграл Золотою бутсу

Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам прошедшего сезона стал обладателем «Золотой бутсы».
Аргентинец занял первое место с показателем в 37 забитых мячей в чемпионате Испании (74 очка). Второе место досталось нидерландскому нападающему «Спортинга» Басу Досту (34 гола – 68 очков). Замкнул тройку призеров Пьер-Эмерика Обамеянг из «Боруссии Д» (31 гол – 62 очка).
Таким образом, Месси в четвертый раз в карьере стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов и догнал по этому показателю форварда «Реала» Криштиану Роналду.
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