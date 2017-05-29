Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Осечка в Тампере приблизит нас к краху»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча национальной команды против Финляндии, который состоится 11 июня в Тампере.



— Евгений, позади — половина дистанции в нашей отборочной группе. Что мы имеем на сегодняшний день?

— Имеем то, что имеем (улыбается). Если говорить более конкретно, то, без сомнения, сине-желтым предстоит тяжелая борьба за право попасть на чемпионат мира. Команда Андрея Шевченко имеет все шансы оказаться среди избранных, но есть одно условие: нужно побеждать во всех оставшихся матчах. Бодаться с хорватами за первое место будет очень сложно, поскольку они показывают стабильный футбол, соответственно, по праву лидируют в секстете. А вот для того, чтобы рассчитывать на второе место, у нас есть все предпосылки.



— Частично вы уже ответили на этот вопрос, и все же — невыигрыш в Финляндии поставит крест на амбициях украинской команды?

— Мы будем очень близки к краху.



— Что вы знаете о сборной Финляндии?

— Команда сейчас показывает неважный футбол, лидеры пребывают не в лучших кондициях, соответственно, началась тренерская чехарда. В итоге этот пост занял Маркку Канерва, который уже не единожды исполнял обязанности главного тренера национальной сборной. На данный момент у Суоми идет, так сказать, процесс переформатирования. Кстати, долгий период времени Канерва был учителем, поэтому и установки на игру проходят в таком стиле (улыбается). Это не самый опытный наставник в этой стране, но для переходного периода он — как раз то, что нужно.



В Финляндии прекрасно понимают, что нынешний отборочный турнир в плане достижения каких-то высот закончен, поэтому, повторюсь, эта команда, по большому счету, уже готовится к следующему отборочному циклу. И мне представляется, что в матче с сине-желтыми хозяева будут играть раскованно.



— В Одессе Украина обыграла Финляндию с минимальным счетом…

— Помню, что для сине-желтых тот матч выдался очень сложным. И все же класс подопечных Андрея Шевченко на порядок выше, поэтому и в Тампере побеждать этого противника просто необходимо.



— На первое место в этом поединке выйдет борьба?

— Для финнов — так точно, поскольку они исповедуют силовой футбол. Для украинцев же главное — не увязнуть в такой игре, а постараться как можно быстрее гонять мяч. Вот за счет этого мы и сможем обыграть аутсайдера группы. В любом случае нужно готовиться к тому, чтобы действовать первым номером, что у сборной Украины пока получается не лучшим образом. В этом матче можно нарабатывать схему по взламыванию насыщенной обороны, а не рассчитывать только на угловые и штрафные. Вряд ли соперник раскроется. Скорее хозяева будут ждать своего шанса в контратаках.



Сергей ДЕМЬЯНЧУК