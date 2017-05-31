Сталь – Ворскла. Анонс

Сколько таких случаев бывает в различных чемпионатах, что заключительные туры становятся их апогеем. Решается судьба чемпионства, идут отчаянные битвы за то, чтобы не вылететь. Но у нас как-то в этом сезоне с лихими развязками не сложилось, и к 32-му туру, все матчи которого пройдут в среду, в турнирной таблице всего два неясных момента. Наиболее привлекательный – кто же получит последнюю путевку от Украины в квалификацию Лиги Европы. «Александрия» или «Черноморец»? Хотя, зная, с кем играют команды Шарана и Бабича, ответ на поставленный вопрос для большинства любителей футбола очевиден.

Второй вопрос – такой себе, местечковый, какая из команд выиграет турнир в нижней шестерке, но на него как раз однозначного ответа и нет. А получим мы его только по завершении матча, который пройдет в Днепре на «Метеоре», где в лобовом столкновении сойдутся прямые конкуренты на седьмое место – «Сталь» и «Ворскла».

Полтавчане ни шатко, ни валко начали вторую часть чемпионата, и, видимо, еще находясь в стрессе из-за своего невыхода в первую шестерку, провели неудачный отрезок в чемпионате, когда в течение трех туров не могли выиграть. Как следствие, Василию Сачко на послематчевых пресс-конференциях пришлось отвечать на нелицеприятные вопросы с пристрастием, выслушивая солидную порцию критики от тех, кому было непонятно, во что же играют «ворскляне». Но как раз после домашней победы на «Сталью», которая была добыта ровно месяц назад, команда Сачко словно обрела второе дыхание, наконец-то, восприняв слова главного тренера, что даже при имеющихся в команде и вокруг неё сложных обстоятельствах, чемпионат нужно завершить достойно. Говорить, что «Ворскла» прям уж так заиграла, что невозможно было не влюбиться в её игру, конечно, не приходилось, но то, что в действиях футболистов появились собранность, концентрация и желание играть, это было очевидно. На недостаточную реализацию голевых моментов Василий Сачко сетует едва ли не после каждого матча, но зато надежная игра в обороне, а об этом говорит всего 1 пропущенный мяч в последних пяти играх, позволяла стабильно набирать очки, коих в этих матчах «Ворсклой» было добыто аж 13. После того, как команда к финишу сезона набрала хорошие обороты, смазать концовку поражением вряд ли у кого у футболистов есть желание, а, точнее, его, наверняка, нет ни у кого.

Учитывая, что сегодня все команды проводят заключительные матчи чемпионата, перед отпуском все футболисты выйдут на поле с желанием порадовать себя победой. Только такой результат и устроит команду Леонида Кучука, ежели у неё есть намерения занять седьмое место. Причина того, почему «сталевары» проводят последние игры с очевидными перепадами настроения, на днях проскочила в СМИ, и она связана с отсутствием стабильности в выплатах футболистам заработной платы. Как бы там действительно ни было, но «Стали» удалось остаться единственной командой в нижней шестерке, которая дышала в спину «ворсклянам» и навязывала им конкуренцию в соперничестве за седьмое место. После крайне неудачного матча против «Днепра» Леонид Кучук все-таки смог найти нужные слова в беседах с футболистами, и в предыдущем туре «Сталь» уже выглядела единым коллективом. А её победа над «Звездой» выглядела абсолютно закономерной, что и позволило сохранить ту самую небольшую интригу, которая есть в сегодняшнем матче.

Если туром ранее «Сталь» играла против «Звезды», которая так и не сумела в сезоне у «сталеваров» не то, что выиграть, но даже один мяч в четырех играх забить, то в сегодняшнем матче уже сама команда Кучука оказалась в том же самом положении. Три очных игры у «Ворсклы» и «Стали» позади в завершающемся чемпионате, и баланс в них таков: две победы «ворсклян» и одна ничья, мячи 3:0. Если же сюда приплюсовать два прошлогодних матча, то статистика «Стали» против полтавчан вообще ужасная: 5 матчей, 0 побед, две ничьи, и три поражения, мячи 1:5. Единственный мяч, кстати, на счету Руслана Бабенко, который сейчас в «Заре».

Арбитр Игорь Пасхал проведет сегодня 19-й матч в Премьер-лиге, он уже успел поработать на играх обеих команд, которые херсонского рефери могут считать для себя фартовым. «Сталь» в четырех играх дважды выиграла и по разу сыграла вничью и проиграла, мячи 3:2. «Ворскляне» же в трех играх дважды праздновали успех, а один раз уступили, мячи 4:2.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Сталь»: Панькив, А. Кравченко, Стаменкович, Пашаев, Леандро, Задерака, Каленчук, Карасюк, Э. Малакян, Карикари, Дебелко

«Ворскла»: Шуст, Чижов, Даллку, Сапай, Чеснаков, Хлёбас, Шарпар, Мякушко, Пердута, Ребенок, Одарюк

Дисквалификация: Д. Кравченко («Ворскла»)