ОФИЦИАЛЬНО: Зенит распрощался с Луческу

Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.
Напомним, румынский специалист возглавил петербуржцев в 2016 году и выиграл с командой Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.
За год сотрудничества с российским клубом Луческу часто критиковал судейство в РФПЛ, попадал в различные скандалы, а его заявления неоднократно были подняты на смех болельщиками соперников.
Источник — ФК Зенит
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.