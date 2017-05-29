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ОФИЦИАЛЬНО: Зенит распрощался с Луческу

Руководство петербуржцев приняло решение прекратить сотрудничество с румынским специалистом

  • 29.05.2017 08:18
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ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

Напомним, румынский специалист возглавил петербуржцев в 2016 году и выиграл с командой Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.

За год сотрудничества с российским клубом Луческу часто критиковал судейство в РФПЛ, попадал в различные скандалы, а его заявления неоднократно были подняты на смех болельщиками соперников.

Источник — ФК Зенит

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