ОФИЦИАЛЬНО: Зенит распрощался с Луческу

Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

Напомним, румынский специалист возглавил петербуржцев в 2016 году и выиграл с командой Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.

За год сотрудничества с российским клубом Луческу часто критиковал судейство в РФПЛ, попадал в различные скандалы, а его заявления неоднократно были подняты на смех болельщиками соперников.