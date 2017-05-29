Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дортмундская Боруссия стала самой посещаемой командой Европы

Также места в тройке достались «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед»

  • 29.05.2017 08:07
  • 120 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд

Завершилось большинство европейских чемпионатов, самое время подвести некоторые итоги.

В сезоне 2016/2017 дортмундская «Боруссия» стала самой посещаемой командой Старого Света. В среднем матчи «желто-черных» посещают почти 80 тысяч болельщиков. На втором месте расположилась «Барселона» с показателем в 77,9 тыс, замкнул тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» – 75,3 тыс. Любопытно, что все 3 клуба не стали чемпионами своих стран.

Далее в списке идут «Бавария», «Реал», «Шальке» и «Арсенал». Месте с 8 по 10 заняли «Вест Хем», «Бенфика» и «Селтик».

Напомним, самым посещаемым украинским клубом является киевское «Динамо» с показателем 10,5 тыс. зрителей. У донецкого «Шахтера» на тысячу меньше.

1

«Боруссия Дортмунд»

79 635

2

«Барселона»

77 944

3

«Манчестер Юнайтед»

75 289

4

«Бавария»

75 000

5

«Реал»

69 170

6

«Шальке»

60 703

7

«Арсенал»

59 956

8

«Вест Хем»

56 970

9

«Бенфика»

55 984

10

«Селтик»

55 882

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.