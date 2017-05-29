Дортмундская Боруссия стала самой посещаемой командой Европы

Завершилось большинство европейских чемпионатов, самое время подвести некоторые итоги.
В сезоне 2016/2017 дортмундская «Боруссия» стала самой посещаемой командой Старого Света. В среднем матчи «желто-черных» посещают почти 80 тысяч болельщиков. На втором месте расположилась «Барселона» с показателем в 77,9 тыс, замкнул тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» – 75,3 тыс. Любопытно, что все 3 клуба не стали чемпионами своих стран.
Далее в списке идут «Бавария», «Реал», «Шальке» и «Арсенал». Месте с 8 по 10 заняли «Вест Хем», «Бенфика» и «Селтик».
Напомним, самым посещаемым украинским клубом является киевское «Динамо» с показателем 10,5 тыс. зрителей. У донецкого «Шахтера» на тысячу меньше.
|
1
|
«Боруссия Дортмунд»
|
79 635
|
2
|
«Барселона»
|
77 944
|
3
|
«Манчестер Юнайтед»
|
75 289
|
4
|
«Бавария»
|
75 000
|
5
|
«Реал»
|
69 170
|
6
|
«Шальке»
|
60 703
|
7
|
«Арсенал»
|
59 956
|
8
|
«Вест Хем»
|
56 970
|
9
|
«Бенфика»
|
55 984
|
10
|
«Селтик»
|
55 882
Источник — Sport.ua
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