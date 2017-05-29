Дортмундская Боруссия стала самой посещаемой командой Европы

Завершилось большинство европейских чемпионатов, самое время подвести некоторые итоги.

В сезоне 2016/2017 дортмундская «Боруссия» стала самой посещаемой командой Старого Света. В среднем матчи «желто-черных» посещают почти 80 тысяч болельщиков. На втором месте расположилась «Барселона» с показателем в 77,9 тыс, замкнул тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» – 75,3 тыс. Любопытно, что все 3 клуба не стали чемпионами своих стран.

Далее в списке идут «Бавария», «Реал», «Шальке» и «Арсенал». Месте с 8 по 10 заняли «Вест Хем», «Бенфика» и «Селтик».

Напомним, самым посещаемым украинским клубом является киевское «Динамо» с показателем 10,5 тыс. зрителей. У донецкого «Шахтера» на тысячу меньше.