Селезнев пропустит последний тур чемпионата Турции ради сборной

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев твердо намерен сыграть в составе сборной Украины в ближайших матчах национальной команды.
Сообщается, что украинец попросил наставника команды Зорана Беришича поберечь его, дабы в полном здравии прибыть в расположение сборной Украины на матчи против Мальты и Финляндии.
Добавим, что в предпоследнем туре турецкого чемпионата Селезнев впервые не попал в стартовый состав и вышел на замену. Более того, Селезнев намерен отпроситься у главного тренера «Карабюкспора» с последнего тура чемпионата, который состоится 4 июня, дабы вовремя начать подготовку в составе главной команды страны.
Напомним, что сине-желтая дружина 2 июня начнет подготовку к товарищескому матчу с Мальтой (6 июня) и отборочному поединку ЧМ-2018 с Финляндией (11 июня).
Источник — zbirna.com
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