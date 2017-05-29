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Селезнев пропустит последний тур чемпионата Турции ради сборной

Украинский форвард идет на крайний шаг в клубе

  • 29.05.2017 07:40
  • 303 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев твердо намерен сыграть в составе сборной Украины в ближайших матчах национальной команды.

Сообщается, что украинец попросил наставника команды Зорана Беришича поберечь его, дабы в полном здравии прибыть в расположение сборной Украины на матчи против Мальты и Финляндии.

Добавим, что в предпоследнем туре турецкого чемпионата Селезнев впервые не попал в стартовый состав и вышел на замену. Более того, Селезнев намерен отпроситься у главного тренера «Карабюкспора» с последнего тура чемпионата, который состоится 4 июня, дабы вовремя начать подготовку в составе главной команды страны.

Напомним, что сине-желтая дружина 2 июня начнет подготовку к товарищескому матчу с Мальтой (6 июня) и отборочному поединку ЧМ-2018 с Финляндией (11 июня).

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    zac76
    online
      zac76, 29.05.2017 08:11
    +1
    Ну вот, а вы все кормилец, сепаратист, а он - вона как, патриот
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    ser_nat
    online
    ser_nat, 29.05.2017 08:21
    0
    Все правильно, а вдруг пенальти будет с финами.
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