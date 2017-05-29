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Василий Кобин покинет Шахтер

Защитник «горняков» готов уступить свое место в команде молодым игрокам

  • 29.05.2017 07:27
  • 1124 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Защитник «Шахтера» Василий Кобин объявил о намерении покинуть донецкий «Шахтер» по завершении сезона.

«Нужно дать дорогу молодым, команда нуждается в омоложении. Я думаю, что моя миссия в клубе закончена», – заявил Кобин.

Напомним, Василий Кобин играет в «Шахтере» с 2009 года. За это время защитник выиграл 6 чемпионский титулов и два Кубка Украины. В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл всего один матч в составе «горняков».

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    ser_nat
    online
    ser_nat, 29.05.2017 07:32
    +3
    ПСЖ?
    Ссылка
    stas0809
      stas0809, 29.05.2017 07:45
    +2
    Барселона или Реал??
    Ссылка
    WADO 1976
      WADO 1976, 29.05.2017 07:46
    -3
    Суркис , Ребров ! Ау ! Отработанный материал Шахтера на горизонте .Тем более денег платить не надо ,что для вас актуально сегодня . В пару к Гладкому - самое оно .Там еще Кучер вырисовывается ! Эти варианты - ваш уровень .Вперед !
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    Zhez53
    Zhez53, 29.05.2017 07:49
    +3
    Интересно, сколько игр он провел за все время,выступая за Шахтер.
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    уух
    online
      уух, 29.05.2017 07:52
    +3
    все, п**дец кротам....
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    gljdah
    online
      gljdah, 29.05.2017 08:18
    +1
    А шо, Вася за шахтар играл???
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    ram-le
    online
    ram-le, 29.05.2017 08:22
    0
    Уступает место молодым на скамейке, или в спортбаре?))) &#128514; Суперновость!
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