Василий Кобин покинет Шахтер

Защитник «Шахтера» Василий Кобин объявил о намерении покинуть донецкий «Шахтер» по завершении сезона.
«Нужно дать дорогу молодым, команда нуждается в омоложении. Я думаю, что моя миссия в клубе закончена», – заявил Кобин.
Напомним, Василий Кобин играет в «Шахтере» с 2009 года. За это время защитник выиграл 6 чемпионский титулов и два Кубка Украины. В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл всего один матч в составе «горняков».
Источник — ТК Футбол
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