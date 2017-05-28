Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
38-й тур
Сампдория
2:4
Наполи
28.05.2017, FT

Сампдория — Наполи — 2:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Сампдория» — «Наполи»

  • 29.05.2017 07:32
  • 49 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 38-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Наполи» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.