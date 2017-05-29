Да, это не Ибрагимович или Зеедорф - из клуба в клуб.Это Тотти! и еще был такой же великий П.Маль...

А тепер піди передивись матч Рома - Дженоа, потім глянь церемонію прощання з кар'єрою Тотті, доку...

А нет видео как из зенита цыганеску поперли?