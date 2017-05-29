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Как фаны Ромы Тотти провели

В последнем матче Императора римляне добыли победу над «Вероной» на последних минутах встречи

  • 29.05.2017 00:10
  • 443 просмотров
  • 3 комментария
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Твиттер Ромы
© Твиттер Ромы

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти вышел на замену во втором тайме матча с «Дженоа» (3:2) в 38-м туре чемпионата Италии. Последний матч Тотти римляне выиграли благодаря голу Перроты на 90-й минуте матча.

 Для 40-летнего Франческо Тотти это была последняя игра в составе римлян.Император сравнялся по количеству матчей в чемпионате Италии с Джанлуиджи Буффоном — они провели по 619 игр. Рекордсменом является легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини — 647 появлений на поле.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Геннадий Пархоменко
      Геннадий Пархоменко, 29.05.2017 00:19
    -1
    А нет видео как из зенита цыганеску поперли?
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    Денис Соколовский
    online
    Денис Соколовский, 29.05.2017 00:45
    0
    Геннадий Пархоменко, 29.05.2017 00:19
    А нет видео как из зенита цыганеску поперли?

    А тепер піди передивись матч Рома - Дженоа, потім глянь церемонію прощання з кар'єрою Тотті, документальний фільм про нього, перечитай біографію і не плюйся слюною під цією новиною. Окей?
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    jvkolosov
    online
      jvkolosov, 29.05.2017 00:51
    0
    Да, это не Ибрагимович или Зеедорф - из клуба в клуб.
    Это Тотти! и еще был такой же великий П.Мальдини! по 25 сезонов за один клуб!
    это верность и респект навеки!
    прощай эпоха!
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