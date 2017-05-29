Нападающий «Ромы» Франческо Тотти вышел на замену во втором тайме матча с «Дженоа» (3:2) в 38-м туре чемпионата Италии. Последний матч Тотти римляне выиграли благодаря голу Перроты на 90-й минуте матча.
Для 40-летнего Франческо Тотти это была последняя игра в составе римлян.Император сравнялся по количеству матчей в чемпионате Италии с Джанлуиджи Буффоном — они провели по 619 игр. Рекордсменом является легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини — 647 появлений на поле.
Источник — Sport.ua
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А тепер піди передивись матч Рома - Дженоа, потім глянь церемонію прощання з кар'єрою Тотті, документальний фільм про нього, перечитай біографію і не плюйся слюною під цією новиною. Окей?
Это Тотти! и еще был такой же великий П.Мальдини! по 25 сезонов за один клуб!
это верность и респект навеки!
прощай эпоха!
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