Десна влилась в УПЛ

Главнейшим вопросом, на который должен был ответить предпоследний тур чемпионата Первой лиги, звучал примерно так: сумеет ли «Верес» каким-то образом помешать «Десне» досрочно повыситься в классе?.. Или же у черниговцев хватит хладнокровия довести начатое весной восхождение логически:завоеванием путевки в элиту.

«Ничья ничьей рознь»

Как известно, во избежание всякого рода недоразумений, матчи последних туров чемпионата начинаются в одно время. Но благодаря современным технологиям на ровенском «Авангарде», где «Верес» тщетно пытался забить «Черкасскому Днепру», наверняка знали, что «Десна» берет одно очково встрече с «Оболонью-Бровар». Поэтому возможная победа ровенцев теряла всякий смысл, впрочем, они ее так и не добились. Точнее, не добили обезглавленный несколькими днями ранее черкасский клуб: о самоустранении с должности президента Лашкула знают все, о будущем команды мастеров не ведает даже ее главный тренер Вадим Евтушенко. Итак, «Верес» завершит этот сезон третьим, а вот будет ли пытаться выйти в Премьер-лигу в следующем, еще вопрос. Не менее интересный, чем, когда же выйдет из скандального отпуска главный тренер команды Владимир Мазяр.

Куда больше радостных эмоций принесла киевская ничья. «Десна» дважды вела в счете, но не сумела продержаться до победы всего десяток минут. Хотя, в принципе, наверное, правильно, чтона «Оболонь Арене», ставшей в этом сезоне для черниговцев родной и домашней, в матче с ее владельцем «победила дружба». Пока футболисты качали на руках Александра Рябоконя, их многочисленные поклонники (около полутысячи человек) вполне цивилизованно отпраздновали историческую ничью – немного подымили в секторе, но откровенных увечий стадиону не нанесли.

«Еще не все места поделены»

Если вопрос со вторым пропуском в УПЛ уже решился, то несколько других животрепещущих остались открытыми. Не разрешилась, к примеру, ситуация с четвертым местом. Также пока еще открыта тема, кто же сыграет в стыковых матчах от Первой лиги с представителем Второй. По иронии судьбы претенденты на четвертую позицию — «Гелиос» и «Колос» — встречались с двумя кандидатами на спасительный плей-офф.

Харьковчане на выезде встречались с «Буковиной», ведущей борьбу за право остаться в дивизионе. Но именно черновицкие футболисты выиграли первый тайм 1:0, правда, за 10 минут до конца второго пропустили, и победу упустили. Отметим, что начиная с 53-й минуты, игра пошла очень нервная, на двоих командыполучили восемь желтых и две красные карточки.

Что касается «Колоса», то он воспользовался осечкой «Гелиоса», встречаясьс другим борцом за выживание — «Николаевом». Чтобы обезопасить себя даже от стыковых матчей, корабелам необходима была победа, и они этот подвиг в Коваливке едва не совершили. Проигрывая 0:2, благодаря хет-трику Берко даже повели в счете. Правда с 63-й по 76-ю минуту умудрились пропустить три мяча и проиграть.

До последнего цепляются за Первую лигу и «Сумы». Команда Анатолия Безсмертного соперничала с «Ингульцом», который также недавно находился в опасной зоне, но сумел обеспечить себе прописку в этом дивизионе на следующий сезон. Понятно, в турнирном плане больше мотивации было у сумчан и это помогло им добыть несколько неожиданную победу в неприступном Петрово — 3:1.

Оба турнирных спора разрешатся в последнем, 34-ом туре, в пятницу.

«Нежданчики для фаворитов»

Команда, первой обеспечившая себе выход в Премьер-лигу и ставшая чемпионом лиги Первой, в 33-м туре гостила у краматорского«Авангарда». Победить удалось хозяевам, но этот успех нельзя назвать сенсационным, как и состав «Ильичевца»—основным. В его заявке отсутствовали многие лидеры команды (Худжамов, Мишнев, Фомин, Кожанов, Кисиль), даже на послематчевую пресс-конференцию пришел не главный тренер команды Александр Севидов, а его помощник и тезка Мартюк. Тем не менее, счет на табло, и «Авангард» стал одной из немногих команд, которую приазовцы в этом сезоне не обыгрывали, ведь в первом круге между ними была зафиксирована нулевая ничья.

Произошло в этом туре и еще одно можно сказать крупное событие. Свою 12-матчевую проигрышную серию прервала «Скала». Команда Романа Гнатива впервые с прошлого года набрала очки, и взяласразу максимум. Все это благодаря победе над крепкой «Полтавой». Этот матч стал последним домашним для стрыйской команды в Первой лиге на ближайший год, ведь следующий сезон она проведет уже во втором дивизионе. Молодым ребятам все же удалось напоследокподарить своим болельщикамдостойную победу.

Удался 33-й тур и еще одному аутсайдеру, точнее последней команде таблицы, которая в новом сезоне также будет выступать во Второй лиге. «Тернополь» набрал 15-ое очко в сезоне благодаря нулевой ничьей с амбициозным «Нефтяником-Укрнефть». Таким образом, команда прервала семиматчевую проигрышную серию и в своем последнем перволиговом матче на домашней арене тожене ударила в грязь лицом.

На «Арсенал» в последнее время навалились проблемы. В связи с подозрениемв участии в договорных матчах клуб отстранил от игр шестерых футболистов, и в матче против «Горняка-Спорт» на скамейке запасных команды присутствовало только пятеро игроков. Вся эта ситуация сказывается и на результатах, канониры уступили команде из Горишних Плавней.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 33-й тур

27мая, суббота

«Буковина» — «Гелиос» —1:1

Голы: Снижко, 33 — Ольховский, 80.

Удаления: Покотылюк, 81 — Луценко, 88.

«Верес» — «Черкасский Днепр» — 0:0

«Тернополь» — «Нефтяник-Укрнефть» —0:0

«Колос» — «Николаев» —5:3

Голы: Поздеев, 16 пенальти, Бондаренко, 35, 63, Лисицкий, 65, Вишняк, 76 — Берко, 36, 46 пенальти, 53 пенальти.

«Авангард» — «Ильичевец» — 2:1

Голы: Демченко, 35, Собко, 75 — Горбунов, 67.

«Десна» — «Оболонь-Бровар» — 2:2

Голы: Коваленко, 43, Чепурненко, 58 — Шевченко, 47, Скакун, 79.

«Скала» — «Полтава» —3:1

Голы: Поручинский, 62, 69, Черепущак, 84 — Соломка, 54.

«Горняк-Спорт» — «Арсенал» — 1:0

Гол: Корольков, 68 пенальти.

«Ингулец» — «Сумы» —1:3

Голы: Мишуренко, 16 — Савин, 32, Яровенко, 45+1, 61 пенальти.

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