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Как Ярмоленко за сборную мира забил

Полузащитник «Динамо» принял участие в благотворительном матче в Мадриде

  • 28.05.2017 22:27
  • 3056 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В последнем в истории матче на стадионе «Висенте Кальдерон» Андрей Ярмоленко сыграл за сборную мира в матче против легенд «Атлетико». Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу сборной мира.

Ярмоленко вышел на поле во втором тайме и на 56-й минуте встречи забил мяч.

Деньги от вырученных билетов на последнем в истории матче на «Висенте Кальдерон» будут отданы организации Scholas Occurrentes, которая курирует 400 тысяч школ в 190 стран мира.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    yuriy_kent
      yuriy_kent, 28.05.2017 22:29
    +6
    Красава!
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    kolyanfcdk
      kolyanfcdk, 28.05.2017 22:35
    +3
    Да голасо!!! Тепер давай в Атлетико!
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    Elblanko
      Elblanko, 28.05.2017 22:37
    +3
    головою. за динамо здається один раз забивав.
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 28.05.2017 22:39
    -3
    Со старперами бегать, это тебе не Чукра даже
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 28.05.2017 22:44
    +1
    Знай наших!!!
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    Jeck
      Jeck, 28.05.2017 22:50
    +1
    Молодець
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    Vlad Od
    online
      Vlad Od, 28.05.2017 22:53
    +1
    не ожидал
    жду переход в испанский клуб
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    Galaccticos
      Galaccticos, 28.05.2017 22:54
    +1
    Приятно)) помню Шева за сборну мира тоже катал ;)
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    Footballboy
      Footballboy, 28.05.2017 23:15
    -1
    А звезды кротовни почему не забивали в этом матче?
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 28.05.2017 23:17
    +2
    Footballboy, 28.05.2017 23:15
    А звезды кротовни почему не забивали в этом матче?

    А они за малоизвестную сборную Бразилии просто играют. Так себе достижение.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 28.05.2017 23:19
    0
    zhevaua, 28.05.2017 23:17
    Footballboy, 28.05.2017 23:15
    А звезды кротовни почему не забивали в этом матче?

    А они за малоизвестную сборную Бразилии просто играют. Так себе достижение.

    Это ктотж там играет? Тайсон по две минуты?
    П.с.Ярмола молодец!)
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