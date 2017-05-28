В последнем в истории матче на стадионе «Висенте Кальдерон» Андрей Ярмоленко сыграл за сборную мира в матче против легенд «Атлетико». Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу сборной мира.
Ярмоленко вышел на поле во втором тайме и на 56-й минуте встречи забил мяч.
Деньги от вырученных билетов на последнем в истории матче на «Висенте Кальдерон» будут отданы организации Scholas Occurrentes, которая курирует 400 тысяч школ в 190 стран мира.
Источник — Sport.ua
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жду переход в испанский клуб
А они за малоизвестную сборную Бразилии просто играют. Так себе достижение.
А звезды кротовни почему не забивали в этом матче?
А они за малоизвестную сборную Бразилии просто играют. Так себе достижение.
Это ктотж там играет? Тайсон по две минуты?
П.с.Ярмола молодец!)
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