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ПАОК интересуется Хачериди

Защитник «Динамо» попал в сферу интересов греческого клуба

  • 28.05.2017 22:18
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ФК Динамо. Евгений Хачериди
© ФК Динамо. Евгений Хачериди
ПАОК заинтересован в покупке центрального защитника «Динамо» Евгения Хачериди.
 
По информации источника, в руководстве греческого клуба хотят воспользоваться тем, что у игрока один и тот же агент, что и у Евгения Шахова и Лео Матоса. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что у Хачериди осталось еще полтора года контракта с «Динамо». 29-летний футболист в нынешнем сезоне в Премьер-лиге сыграл 12 матчей и забил 1 гол. 
 

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