ПАОК интересуется Хачериди

ПАОК заинтересован в покупке центрального защитника «Динамо» Евгения Хачериди.

По информации источника, в руководстве греческого клуба хотят воспользоваться тем, что у игрока один и тот же агент, что и у Евгения Шахова и Лео Матоса.

Напомним, ранее сообщалось, что у Хачериди осталось еще полтора года контракта с «Динамо». 29-летний футболист в нынешнем сезоне в Премьер-лиге сыграл 12 матчей и забил 1 гол.