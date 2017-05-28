ПАОК интересуется Хачериди

ПАОК заинтересован в покупке центрального защитника «Динамо» Евгения Хачериди.
По информации источника, в руководстве греческого клуба хотят воспользоваться тем, что у игрока один и тот же агент, что и у Евгения Шахова и Лео Матоса.
Напомним, ранее сообщалось, что у Хачериди осталось еще полтора года контракта с «Динамо». 29-летний футболист в нынешнем сезоне в Премьер-лиге сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
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