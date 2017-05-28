Игорь ЦЫГАНЫК «Суркис не тот человек, который пойдет «под Павелко»

Ведущий программы «Профутбол» на телеканале «2+2» Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что вице-президент УЕФА Григорий Суркис может занять одну из должностей в Федерации футбола Украины.

«Слабо верю в эти слухи. Особой логики в этом нет. Григорий Михайлович — вице-президент УЕФА, не последний человек в ФИФА. Думаю, что он не тот человек, который пойдет «под Павелко». Думаю, если бы он хотел и рассчитывал вернуться в ФФУ, наверняка выдвинул бы свою кандидатуру на должность президента федерации, которая соответствует его уровню. У него большой авторитет и, он не будет размениваться на что-то другое», - сказал Цыганык.