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Игорь ЦЫГАНЫК «Суркис не тот человек, который пойдет «под Павелко»

Ведущий программы «Профутбол» - о том, что Григорий Суркис якобы может вернуться в ФФУ

  • 28.05.2017 21:19
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ФК Динамо. Григорий Суркис
© ФК Динамо. Григорий Суркис

Ведущий программы «Профутбол» на телеканале «2+2» Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что вице-президент УЕФА Григорий Суркис может занять одну из должностей в Федерации футбола Украины. 

«Слабо верю в эти слухи. Особой логики в этом нет. Григорий Михайлович — вице-президент УЕФА, не последний человек в ФИФА. Думаю, что он не тот человек, который пойдет «под Павелко».  Думаю, если бы он хотел и рассчитывал вернуться в ФФУ, наверняка выдвинул бы свою кандидатуру на должность президента федерации, которая соответствует его уровню. У него большой авторитет и, он не будет размениваться на что-то другое», - сказал Цыганык. 

Источник — Sport.ua

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