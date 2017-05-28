Не спешите вы нас хоронить, или Почему Днепр будет жить

Обозреватель Sport.ua, заглянув в будущее покинувшего элиту «Днепра», пришел к оптимистическому выводу.

Если верить официальной информации, футбольный клуб «Днепр» был основан в далеком 1918 году (у команды было иное название, да и город тоже славил иную историческую личность). Можно по-разному относиться к правопреемственности нынешнего футбольного коллектива с берегов Днепра к той безликой заводской команде, однако, если принять сейфакт как должное, нетрудно уяснить, что «днепряне» - один из самых древних футбольных клубов страны. За почти сто лет своего существования «Днепр» успел побывать и лузером, и грандом. Клуб метало в стороны – от задворок профессионального футбола – до четвертьфиналов Кубка чемпионов и финала Лиги Европы. Такое положение вещей – естественное для развития любого организма или структуры. Можно с ходу привести дюжину аналогичных примеров с другими известными футбольными клубами, которые вчера были прописными аутсайдерами, а завтра резко ставали гегемонами. И наоборот. Так что нынешнее скверное положение дел в клубе стоит рассматривать исключительно в историческом контексте. Да, сейчас «Днепр» переживает едва ли не самые печальные времена в своей новейшей истории, но это значит лишь то, что маятник качнулся в другую от благополучия сторону. Спустя какое-то время он, этот маятник, обязательно начнет движение в обратную сторону. Таков закон природы. И в «Днепре» все будет хорошо. Он не исчезнет, не умрет и не прекратит существование. Потому что у клуба как такового есть в запасе вечность. И каких-то пару-тройку лет прозябать в футбольных низах он спокойно может себе позволить. Другое дело, что болельщики клуба подобного себе позволить не могут, ведь у них в запасе нет настолько длительного периода, да и память у них упирается, по большому счету, преимущественнов варшавский финал с «Севильей». Понять болельщиков можно, ведь к хорошему привыкаешь очень быстро. Но на данном этапе им можно пожелать лишь одного: терпения. Оно, как и труд, способно перетереть все «негаразды».

У старых долгов длинные тени

Не так давно исполнительный директор «Днепра» Андрей Русол в одном из своих немногочисленных интервью отметил, что команда в плане финансирования уступает лишь двум лидерам отечественного футбола – «Шахтеру» и «Динамо». Принимая во внимание шлейф долгов днепровского клуба, регулярные циркуляры ФИФА и ФФУ о снятии очков с команды, бегство с «корабля» лидеров, данная информация вызвала, как минимум, недоумение. Однако, если разобраться более тщательно, клубный функционер таки прав. По имеющейся информации, зарплата игроков и тренеров основного состава «Днепра» - порядка 10-15 тысяч долларов в месяц. И получают они заработанное более-менее регулярно. Таков «аттракцион невиданной щедрости» стал возможет исключительно благодаря продаже ведущих футболистов в другие клубы. За счет «проедания» компенсаций за Лучкевича, Близниченко сотоварищи днепровский клуб уже может сводить концы с концами. В таком подходе нет ничего предосудительного, потому что львиная доля футбольных клубов мира живут по схожему принципу. На данном этапе если в клуба и есть долги по зарплатам, то они незначительны (понятное дело, что сей вопрос нужно рассматривать в сравнении – с тем, что было год назад, и с положением вещей в других неблагополучных украинских клубах). Да и игру молодая команда демонстрирует вполне конкурентоспособную как для второй шестерки команд Премьер-лиги. Стало быть, днепровская команда худо-бедно смогла выкарабкаться из жесточайшего кризиса. И могла бы со временем стать вполне боеспособной единицей нашего элитного футбола. Если бы не старые долги. У которых, как известно, длинные тени.

«Днепр», долги и ФИФА

Миллионы евро «Днепр» должен своим бывшим тренерам и футболистам. Кроме того, до сих пор не ясно, рассчитался ли клуб с конторами, занимающимися в свое время строительством «Днепр-Арены». Ясно другое: платить по старым счетам клуб в лице его собственника Игоря Коломойского не намерен. Опять-таки, не будем разбираться в причинах, побудивших Игоря Валерьевича поступить именно так, как он поступил. Слишком неблагодарное это дело – считать чужие деньги и долги. Особенно в том случае, когда сам оперируешь в большинстве своем цифрами уровня ежемесячной квартплаты. Просто нужно отталкиваться от того, что есть: возвращать долги ассистентам Хуанде Рамоса и компании нынешний клубный собственник не намерен, поэтому дальнейшие алгоритмы действий нужно строить, исходя из этой аксиомы.

Стало быть, даже если «Днепр» и сможет сохранить прописку в элите по спортивному признаку, стартовать в Премьер-лиге в новом сезоне ему вряд ли удастся, поскольку ФИФА, уставшая ждать от днепрян выполнения обещаний и ограничивавшаяся пока что лишь снятием очков, волевым решением опустит коллектив в низшую лигу. То есть первую. Но и там у клуба не будет спокойной жизни, так как погашать долги он не намерен, а ФИФА намерена блюсти букву закона. Поэтому следующий шаг Международной футбольной федерации – понижение «Днепра» еще на один профессиональный дивизион – во Вторую лигу. Эта пертурбация может состояться еще быстрее, если по итогам нынешнего первенства «Днепр» покинет ПЛ. Стало быть, не мытьем, так катаньем, но «днепрянам» не избежать Второй лиги. Сего можно избежать, конечно, если они вдруг решат найти компромисс с ФИФА, во что верится с трудом. О несоответствии «Днепра» некоторым аттестационнымкритериям ФФУ для клубов элитного дивизиона пока что говорить не будем, так как положения свода правил Аттестационного комитета ФФУ – отнюдь не догма. И не раз было, когда ФФУ закрывала глаза на некоторые недостатки претендентов на элиту ради благих целей. Следует понимать, что главный оппонент «Днепра» - именно ФИФА и УЕФА наряду с собственной, скажем так, философией, а не ФФУ.

Ход конем

Собственно, в клубе это прекрасно понимают (хотя менеджмент днепровского коллектива и считается в наших узких футбольных кругах, мягко говоря, очень специфическим). И уже готовятся к жизни во Второй лиге. А так как и в третьем по силе профессиональном футбольном дивизионе страны «Днепр» может достать карающий меч ФИФА, руководство клуба намерено сделать ход конем. Речь идет, по имеющейся информации, о слиянии с каким-нибудь второлиговым клубом. При таком раскладе нынешний «Днепр» станет условным «Днепр-Никополь». Или еще кем-то, поскольку желающих соединиться с днепрянами найдется достаточно. То есть, произойдет полная перезагрузка клуба – в первую очередь в юридических и правовых нюансах. Новообразованная структура будет чистой перед «совестью, наследниками и планетой». И, более того, этот новый конгломерат будет считать себя правопреемником «Днепра» и отсчитывать свое рождение от далекого 1918 года. Можно не сомневаться, что новый «Днепр» за пару лет вернется в элиту. Причем вернется триумфально, поскольку многие игроки и тренеры нынешнего «Днепра» скорее останутся в новой команде, чем подадутся в бега (у многих футболистов контракты с клубом до конца 2019 года, к тому же им на «переходное» время обещают сохранить нынешние зарплаты). А там, гляди, через какое-то время можно будет провернуть «финт ушами», вернув старое название, славную историю и былые успехи.

Именно такая сюжетная линия сейчас видится наиболее приемлемой для нынешнего «Днепра». И если собственник все-таки решит сохранить этот клуб за собой, он должен пройти этот путь, потому что риск небольшой, а в конечном итоге получаешь и «продукт» качественный, и статус спасителя. Конечно, могут быть и иные сценарии развития этой истории. Например, фантастический – Коломойский вдруг решит рассчитаться со всеми долгами, маловероятный – Игорь Валерьевич таки решится «спихнуть» клуб кому-то другому или альтернативный – ИВК просто пустит все на самотек, надеясь, что онорассосется само собой. Так или иначе, но любой озвученный и не озвученный вариант развития событий по определению предполагает сохранение клуба как такового.

То есть, по какому бы пути не решили двигаться в «Днепре», уже сейчас можно сделать главный вывод, что и клуб, и футбол в этом прекрасном городе будут жить. Просто запасемся терпением, господа.

Валерий ВАСИЛЕНКО