Челси может перехватить Перишича у МЮ

«Челси» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Интера» Ивана Перишича и готов перехватить игрока у своих конкурентов из «Манчестер Юнайтед».

Накануне стало известно, что клуб с «Олд Траффорд» вступил в переговоры о приобретении 28-летнего Перишича и даже сделал стартовое предложение «Интеру» в размере 36 миллионов фунтов.

Эта сумма не устроила итальянский клуб, поэтому диалог между сторонам продолжается. «Интер» оценивает игрока сборной Хорватии в 48-50 миллионов фунтов.

Если «дьяволы» не договорятся о покупке Перишича, вингера может перехватить «Челси»: «синие» тоже заинтересованы в хорвате, чей контракт с «Интером» истекает только летом 2020 года.