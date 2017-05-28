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Челси может перехватить Перишича у МЮ

«Интер» оценивает игрока сборной Хорватии в 48-50 миллионов фунтов

  • 28.05.2017 19:33
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bbc.com. Иван Перишич
© bbc.com. Иван Перишич
«Челси» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Интера» Ивана Перишича и готов перехватить игрока у своих конкурентов из «Манчестер Юнайтед».
 
Накануне стало известно, что клуб с «Олд Траффорд» вступил в переговоры о приобретении 28-летнего Перишича и даже сделал стартовое предложение «Интеру» в размере 36 миллионов фунтов. 
 
Эта сумма не устроила итальянский клуб, поэтому диалог между сторонам продолжается. «Интер» оценивает игрока сборной Хорватии в 48-50 миллионов фунтов. 
 
Если «дьяволы» не договорятся о покупке Перишича, вингера может перехватить «Челси»: «синие» тоже заинтересованы в хорвате, чей контракт с «Интером» истекает только летом 2020 года.

Источник — Fapl.ru

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