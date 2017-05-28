Помощник Луиса Энрике возглавил Сельту

Хуан Карлос Унсуэ возглавил тренерский штаб «Сельты» на следующие два сезона. До этого 50-летний специалист работал ассистентом Луиса Энрике сперва в «Сельте», а последние три сезона — в «Барселоне». Есть за плечами экс-голкипера «Севильи» и «Барсы» и опыт самостоятельной тренрской работы — в «Нумансии» и сантандерском «Расинге».

В каталонском клубе Унсуэ завоевал девять титулов в течение последних трех сезонов. В новом клубе надеются, что школа «Барселоны» поможет тренеру быстро освоиться на новом месте работы.

Добавим, что Унсуэ сменил у руля «Сельты» Эдуардо Бериццо, возглавлявшего команду с 2014 года и решившего не продлевать контракт с клубом.