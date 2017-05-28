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Помощник Луиса Энрике возглавил Сельту

Хуан Карлос Унсуэ стал новым главным тренером клуба из Виго

  • 28.05.2017 19:17
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Sport English
© Sport English
Хуан Карлос Унсуэ возглавил тренерский штаб «Сельты» на следующие два сезона. До этого 50-летний специалист работал ассистентом Луиса Энрике сперва в «Сельте», а последние три сезона — в «Барселоне». Есть за плечами экс-голкипера «Севильи» и «Барсы» и опыт самостоятельной тренрской работы — в «Нумансии» и сантандерском «Расинге».
 
В каталонском клубе Унсуэ завоевал девять титулов в течение последних трех сезонов. В новом клубе надеются, что школа «Барселоны» поможет тренеру быстро освоиться на новом месте работы.
 
Добавим, что Унсуэ сменил у руля «Сельты» Эдуардо Бериццо, возглавлявшего команду с 2014 года и решившего не продлевать контракт с клубом.

 

Источник — Sport.ua

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