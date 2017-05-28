Кальяри в компенсированное время обыграл Милан

В заключительном туре Серии А сезона-2016/17 «Кальяри» дома вырвал победу у «Милана» – 2:1. Стоит отметить, что для «Милана» этот поединок ничего не решал: команда заранее забронировала за собой 6-е место в турнирной таблице и место в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Серия А. 38-й тур
«Кальяри» – «Милан» – 2:1 (1:0)
Голы: Жоау Педру, 17 (1:0). Лападула, 72 – с пенальти (1:1). Пизакане, 90+3 (2:1).
Нереализованный пенальти: Бакка, 63 (вратарь).
«Кальяри»: Кроста, Мурру (Мьянге, 34), Пизакане, Падоин, Ионицэ, Тахцидис, Жоау Педру, Дейола (Бьянку, 80), Фараго, Боррьелло (Хан Кван Сон, 69), Фариас.
«Милан»: Доннарумма, Палетта, Ванджони (Лападула, 46), Калабрия, Гомес, Фернандес, Хонда, Куцка, Локателли, Бакка (Сапата, 77), Сусо (Окампос, 30).
Предупреждения: Жоау Педру, 42. Дейола, 61. Гомес, 65. Палетта, 67. Падоин, 78.
Удаление: Палетта, 75.
Источник — Sport.ua
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