СКА-Хабаровск вышел в Премьер-лигу

Стал известен очередной участник российской Премьер-лиги сезона-2017/18. Им стал «СКА-Хабаровск».
Армейцы заняли 4-е место в ФНЛ и в переходном плей-офф встречались с «Оренбургом», который занял 13-е место в РФПЛ. Оба матча завершились без забитых мячей, дополнительное время также не порадовало зрителей голами. Поэтому всё решила серия пенальти, в которой точнее оказались хабаровчане - 5:3.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» в сезоне-2017/18 будет выступать в РФПЛ, а «Оренбург» — в ФНЛ. Для армейцев этот выход в высший дивизион российского футбола - первый в истории клуба.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.