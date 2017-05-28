Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СКА-Хабаровск вышел в Премьер-лигу

Армейцы в серии пенальти одолели «Оренбург»

  • 28.05.2017 18:20
  • 309 просмотров
  • 0 комментария
Метки
rfpl.org. «Оренбург» - «СКА-Хабаровск»
© rfpl.org. «Оренбург» - «СКА-Хабаровск»

Стал известен очередной участник российской Премьер-лиги сезона-2017/18. Им стал «СКА-Хабаровск».

Армейцы заняли 4-е место в ФНЛ и в переходном плей-офф встречались с «Оренбургом», который занял 13-е место в РФПЛ. Оба матча завершились без забитых мячей, дополнительное время также не порадовало зрителей голами. Поэтому всё решила серия пенальти, в которой точнее оказались хабаровчане - 5:3.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» в сезоне-2017/18 будет выступать в РФПЛ, а «Оренбург» — в ФНЛ. Для армейцев этот выход в высший дивизион российского футбола - первый в истории клуба.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.