СКА-Хабаровск вышел в Премьер-лигу

Стал известен очередной участник российской Премьер-лиги сезона-2017/18. Им стал «СКА-Хабаровск».

Армейцы заняли 4-е место в ФНЛ и в переходном плей-офф встречались с «Оренбургом», который занял 13-е место в РФПЛ. Оба матча завершились без забитых мячей, дополнительное время также не порадовало зрителей голами. Поэтому всё решила серия пенальти, в которой точнее оказались хабаровчане - 5:3.



Таким образом, «СКА-Хабаровск» в сезоне-2017/18 будет выступать в РФПЛ, а «Оренбург» — в ФНЛ. Для армейцев этот выход в высший дивизион российского футбола - первый в истории клуба.