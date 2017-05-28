Forbes: Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов минувшего года

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов.



Четвертый год подряд первое место удерживает португалец Криштиану Роналду, который за период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года заработал 93 млн долларов. Из них клуб, мадридский «Реал», выплатил 58 млн в виде зарплаты по контракту и бонусов, остальное — прибыль от рекламы.

Как и год назад, вечный соперник CR7, аргентинец Лионель Месси — второй. Он заработал 80 млн, в т.ч. 50 млн — в «Барселоне».

Третий — одноклубник Месси бразилец Неймар (37 и 15 млн млн соответственно).

Далее рейтинг издания выглядит так:

4. Гарет Бэйл (Уэльс, «Реал Мадрид») - 34/23 млн.

5. Златан Ибрагимович (Швеция, «Манчестер Юнайтед») - 32/27 млн.

6. Уэйн Руни (Англия, «Манчестер Юнайтед») - 23,6/17,6 млн.

7. Луис Суарес (Уругвай, «Барселона») - 23,3/17,3 млн.

8. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити») - 22,6/14,6 млн.

9. Хамес Родригес (Колумбия, «Реал Мадрид») - 21,9/14,9 млн.

10. Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед») - 21,2/17,2 млн.

Следует отметить, что Уэйн Руни — единственный, кто и 10 лет назад входил в топ-10 рейтинга. Тогда ему был 21 год, но он с ходу занял 4-е место, заработав 17 млн, что в «переводе» на нынешний курс составило бы более 20 млн долларов.

Так же стоит отметить, что топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов в совокупности заработали 413 млн долларов в виде зарплаты и бонусов и еще $ 162 млн - в качестве доходов от рекламы и другого бизнеса. Из них 8 игроков представляют английскую Премьер-лигу, а 7 - испанскую Ла Лигу.