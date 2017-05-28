Бывший главный тренер миланского «Интера» Роберто Манчини начал переговоры с «Зенитом». Напомним, нынешний наставник российского клуба Мирча Луческу вряд ли продолжит руководить питерской командой.

Первый раунд переговоров прошел успешно, но подробности пока неизвестны.

Манчини расторг контракт с «Интером» в августе прошлого года и с тех пор пребывает в «творческом отпуске». В его тренерской карьере, кром миланцев, также были итальянские «Фиорентина» и «Лацио», турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Сити». Примечательно, что с каждой из команд Манчини выигрывал национальный Кубок. Также в его активе три чемпионства в Серии А и одно — в АПЛ.