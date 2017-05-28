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Манчини начал переговоры с Зенитом

Экс-наставник «Интера» и «Манчестер Сити» может сменить Луческу на посту главного тренера

  • 28.05.2017 17:06
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calciomercato.com. Роберто Манчини
© calciomercato.com. Роберто Манчини
Бывший главный тренер миланского «Интера» Роберто Манчини начал переговоры с  «Зенитом». Напомним, нынешний наставник российского клуба Мирча Луческу вряд ли продолжит руководить питерской командой.
 
Первый раунд переговоров прошел успешно, но подробности пока неизвестны.
 
Манчини расторг контракт с «Интером» в августе прошлого года и с тех пор пребывает в «творческом отпуске». В его тренерской карьере, кром миланцев, также были итальянские «Фиорентина» и «Лацио», турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Сити». Примечательно, что с каждой из команд Манчини выигрывал национальный Кубок. Также в его активе три чемпионства в Серии А и одно — в АПЛ.

Источник — Calciomercato

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