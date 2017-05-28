Дженоа выпустил специальную футболку в честь Франческо Тотти

Сегодня символ «Ромы» Франческо Тотти проведет свой последний поединок за римскую команду. Соперником «волков» станет Дженоа».
В генуэзском клубе по такому случаю решили сделать особый подарок 40-летнему Тотти и изготовили специальную футболку. Презент вручит капитан «Дженоа» Николас Бурдиссо.
На груди — надпись «Дженоа» салютует Франческо Тотти». На спине - «25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, чемпион мира 2006 года. Франческо Тотти в истории футбола».
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