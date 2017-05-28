Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дженоа выпустил специальную футболку в честь Франческо Тотти

Николас Бурдиссо вручит «Императору» особый подарок

  • 28.05.2017 16:03
  • 768 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Peoples.ru. Франческо Тотти
© Peoples.ru. Франческо Тотти

Сегодня символ «Ромы» Франческо Тотти проведет свой последний поединок за римскую команду. Соперником «волков» станет Дженоа».

В генуэзском клубе по такому случаю решили сделать особый подарок 40-летнему Тотти и изготовили специальную футболку. Презент вручит капитан «Дженоа» Николас Бурдиссо.
 
На груди — надпись «Дженоа» салютует Франческо Тотти». На спине - «25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, чемпион мира 2006 года. Франческо Тотти в истории футбола». 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.