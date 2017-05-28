Дженоа выпустил специальную футболку в честь Франческо Тотти

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Как Шахтер золотыми медалями награждали 17:10 — Гена Одесский на фотке,где палкин в центре,по правую руку от него, его жена? 17:05 — zirkaa Рыжий уже совсем не рыжий, а седой. Награждали где-то в бункере? Что бы Рината не грохнули