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Сток Сити готов выложить за Руни 45 млн фунтов

Клуб заручился поддержкой спонсора и готов платить игроку 15 млн в год

  • 28.05.2017 15:39
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Reuters. Уэйн Руни в матче против «Сток Сити»
© Reuters. Уэйн Руни в матче против «Сток Сити»
Несмотря на заявление Уэйна Руни, что в Англии есть лишь два клуба, за которые он согласен играть («МЮ» и «Эвертон»), «Сток Сити» полон решимости переманить футболиста.
 
Руководство «гончаров» заручилось поддержкой титульного спонсора клуба, букмекерской конторы Bet365, и объявило, что готово выкупить контракт 31-летнего форварда за 45 млн фунтов (51,75 млн евро). Сейчас Руни является самым высокооплачиваемым игроком АПЛ — он получает 300 тыс. фунтов в неделю (около 15 млн в год). Поэтому «Сток Сити» готов предложить Руни точно такую же зарплату.
 
Стоит отметить, что у Руни остается еще 2 года по контракту с «красными дьяволами», однако, учитывая его вклад за 13 лет (Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба), боссы «МЮ» могли бы отпустить его и бесплатно, но только не в клуб АПЛ. С другой стороны, по слухам, в Китае Руни предлагают зарплату в 20 млн за год. Как поведет себя футболист в данной ситуации, узнаем уже скоро: он пообещал определиться со своим будущим во время отпуска.

Источник — Mirror

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