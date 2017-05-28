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ВИДЕО ДНЯ. Анже проиграл финал, но завоевал любовь фанов

Невероятная реакция болельщиков французского клуба

  • 28.05.2017 15:18
  • 330 просмотров
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Метки
ФК Анже
© ФК Анже

В финале Кубка Франции «Анже» минимально уступил ПСЖ. Однако после матча игроки команды подошли к фан-сектору и...
 

 

Источник — Sport.ua

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