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Руслан ФОМИН: «Хотел бы закончить карьеру в Харькове»

Украинский форвард рассказал, почему не прижился в Казахстане и Греции

  • 28.05.2017 14:53
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footballua.tv. Руслан Фомин
© footballua.tv. Руслан Фомин

Игрок «Ильичевца» Руслан Фомин рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий о том, как выступал в Казахстане и Греции, и о планах на будущее.

- Ты говорил, что скучал по Украине. Почему тогда после «Габалы» отправился в Казахстан?
- Я искал варианты в Украине, но особых вариантов не было. Я поехал в клуб, который меня хотел перед «Габалой» - в «Атерау». Особо там не сложилось. Просто очень хотел вернуться домой. Мыслями хотел быть в Украине.

- Почему же ты тогда отправился опять не домой, а в греческий «Аполлон»?
- Повлияла ситуация на Донбассе. Была непонятная ситуация с клубами – где кто как базируется, кто исчезает…  Тот клуб будет существовать, тот не будет… Было очень много негативной информации.

- И ты согласился играть в Первой лиге Греции…
- Хотелось играть. Но там было моментами тяжело. Потому что я в команде русскоговорящий был один. Мне было очень сложно. Никого не понимаешь – ни тренеров, ни футболистов. Тренер – грек, весь коллектив – греческий, плюс два француза и бразилец. Мне было очень тяжело. Не было, с кем пообщаться. Полгода прошло, и я сказал агенту – все, я дальше не могу. И на этой почве – меня все угнетало – я получил серьезную травму. Надо было делать операцию – я не сделал. Даже до конца контракта не доработал – приехал в Украину.

- Больше в заграничный клуб не поедешь?
- «Никогда не говори никогда», я но думаю, что останусь здесь, в Украине, и закончу тут карьеру, где и начинал.

- А если предложат большой контракт? Другими словами, деньги или футбол?
- Футбол, конечно же. Мне в Азербайджане уже ни денег не хотелось, ничего…

- А где бы хотел закончить карьеру?
- Где и начинал – в Харькове.

Источник — ТК Футбол

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