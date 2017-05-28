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Андрей ПАВЕЛКО: «Этот сезон и достижение Шахтера – уникальны»

Глава ФФУ поздравил «горняков» с завоеванием золотых медалей чемпионата Украины

  • 28.05.2017 14:37
  • 201 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил «Шахтер» с юбилейным чемпионством и заявил, что донецкий клуб стал основой для сборной Украины.

- Считаю, этот сезон и достижение «горняков» – уникальны. И не только из-за десятого чемпионства и «золотого дубля», а еще потому, что «Шахтер» был основой для нашей сборной. Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит. Также это показатель качественного руководства клубом. Работа Академии и молодежной команды говорит об управлении на высшем уровне. Желаем «Шахтеру» успехов в новом сезоне и побед в еврокубках.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Сергей Панкратьев
    online
      Сергей Панкратьев, 28.05.2017 15:19
    0
    Можно скринить вот это(а еще потому, что «Шахтер» был основой для нашей сборной.)Не дай (бог) наша сборная неубедительно проведёт ключевие матчи то кто в этом будет виноват у павелки?Виноваты будут все кроме ротердама+,и что такого УНИКАЛЬНОГО показал ротердам в этом году?
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    zac76
      zac76, 28.05.2017 15:27
    0
    зрада?
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    Welsh
      Welsh, 28.05.2017 15:33
    -1
    Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит.
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    Маладэц, прогиб засчитан! Хорошо лизнул!
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