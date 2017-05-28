Андрей ПАВЕЛКО: «Этот сезон и достижение Шахтера – уникальны»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил «Шахтер» с юбилейным чемпионством и заявил, что донецкий клуб стал основой для сборной Украины.
- Считаю, этот сезон и достижение «горняков» – уникальны. И не только из-за десятого чемпионства и «золотого дубля», а еще потому, что «Шахтер» был основой для нашей сборной. Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит. Также это показатель качественного руководства клубом. Работа Академии и молодежной команды говорит об управлении на высшем уровне. Желаем «Шахтеру» успехов в новом сезоне и побед в еврокубках.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
___________________________________________________________________________
_________
Маладэц, прогиб засчитан! Хорошо лизнул!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.