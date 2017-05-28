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Игор ДУЛЯЙ: «Каждую игру Шахтер проводит на выезде»

Поэтому значение золотых медалей «горняков» только увеличивается, считает ассистент Паулу Фонсеки

  • 28.05.2017 14:18
  • 294 просмотров
  • 16 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Игор Дуляй
© ФК Шахтер Донецк. Игор Дуляй

Тренер «Шахтера» Игор Дуляй прокомментировал свое первое чемпионство в новом амплуа.

- Я первый раз стал чемпионом Украины, как ассистент главного тренера. Это прекрасные эмоции, тем более, все знают, в каком положении мы работаем. Каждую игру мы проводим на выезде, поэтому значение этой медали только увеличивается.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 28.05.2017 14:27
    +4
    Как будто кто то держит. Ехайте домой.
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    olexyn
      olexyn, 28.05.2017 14:32
    +1
    між іншим, оцей серб - один з винуватців наших нещасть: він ще до 2010-го, ще в парі з мудеску, активно підігрівав сепарські настрої на Донбасі.
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    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 28.05.2017 14:41
    +3
    Вот просто интересно, почему от Зари, например не слышно этого постоянно и от Олимпика того же.
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 28.05.2017 14:43
    0
    Пора заканчивать песню про все матчи на выезде - не актуально. Пора уже привыкнуть, что в ближайшие лет 10, пока не изменится власть в России на такую, которая не будет вести агрессию в отношении соседних государств, эти территории в Украину не вернутся.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 28.05.2017 14:48
    -1
    Ярик Ярославский, 28.05.2017 14:41
    Вот просто интересно, почему от Зари, например не слышно этого постоянно и от Олимпика того же.
    Да говорят это и Заря и Олимпик ,только пока это не интересно динамодрочерам ! Вот как только или Заря или Олимпик обойдет ДК в турнирной таблице (надеюсь на это в следующем чемпе) так сразу и польются помои из Киева в их адресс! Вспомни как было с Металлистом когда он обошел ДК! Сразу матчи 10-летней давности припомнили ,Кочетова с цепи спустили и понеслась травля Металлиста по полной !
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    olexyn
      olexyn, 28.05.2017 14:49
    +5
    Vladislav Pohily, 28.05.2017 14:43
    Пора заканчивать песню про все матчи на выезде - не актуально. Пора уже привыкнуть, что в ближайшие лет 10, пока не изменится власть в России на такую, которая не будет вести агрессию в отношении соседних государств, эти территории в Украину не вернутся.
    А я не згоден. ІМНО: донецьку землю ми ще маємо змогу повернути - політико-дипломатичним шляхом (тим більше, саме зараз пуйло і намагається нам їх всунути, але на власних умовах); а от стосовно Криму - да, то для цього спочатку має пройти переворот в Кремлі...
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56
    +2
    Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком.
    Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.
    Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"
    Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесь
    Заре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.
    Думаю объяснять не надо
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    polesse2016
      polesse2016, 28.05.2017 15:03
    0
    WADO-1976, 28.05.2017 14:48
    Ты шлактер дрочер когда же ты свою вафельницу закроеш сепар ты недобитый. Да уже всех достала эта вонь на всю Украину твоей копанки. Нехер было дороги нашим войскам перекрывать под гусеницы ложиться! Вата ты тупая или у тебя провалы в памяти зайди на Ютуб 2014 год и посмотри как такие ублюдки , как ты и жители даунбасса не пускали наши войска и ждали русський мир. ТО ЕШЬТЕ ЕГО ТОЛЬКО НЕ ЗАХЛЕБНИТЕСЬ.
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 28.05.2017 15:04
    -2
    olexyn, 28.05.2017 14:49
    Vladislav Pohily, 28.05.2017 14:43
    Пора заканчивать песню про все матчи на выезде - не актуально. Пора уже привыкнуть, что в ближайшие лет 10, пока не изменится власть в России на такую, которая не будет вести агрессию в отношении соседних государств, эти территории в Украину не вернутся.

    А я не згоден. ІМНО: донецьку землю ми ще маємо змогу повернути - політико-дипломатичним шляхом (тим більше, саме зараз пуйло і намагається нам їх всунути, але на власних умовах); а от стосовно Криму - да, то для цього спочатку має пройти переворот в Кремлі...
    Как можно вернуть земли если нет диалога, нет желания обоюдной встречи. Если Израиль находит людей, Палестина находит людей для того чтобы не было конфликта.
    Не смешите такими постами это смешно.
    Главное что мы прокакали это людей а главное это деток которые ох как бы помогли в развитии разных сфер общества.
    А так маємо що маємо...
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    Welsh
      Welsh, 28.05.2017 15:06
    0
    «Каждую игру Шахтер проводит на выезде»
    _________________________________________

    Это у них технология такая - вбивать в горячие головы подобную ересь? Если говорить о всех играх на выезде, то больше всех постарался именно президент копанки...
    "Счастливый Донбасс это тогда, когда нас уважают, уважают нашу память, уважают наше право говорить на русском языке, уважают наши праздники, уважают наши традиции и уважают наши амбиции". (ахметов, 2014)
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    h3adWay
      h3adWay, 28.05.2017 15:11
    -1
    Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56
    Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком.
    Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.
    Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"
    Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесь
    Заре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.
    Думаю объяснять не надо
    Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие
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    zac76
      zac76, 28.05.2017 15:13
    -2
    olexyn, 28.05.2017 14:32
    між іншим, оцей серб - один з винуватців наших нещасть: він ще до 2010-го, ще в парі з мудеску, активно підігрівав сепарські настрої на Донбасі.
    Факты в студию! Если их нет - нехрен базарить, как баба на базаре (прошу прошенья за тафтологию)
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 28.05.2017 15:15
    -1
    h3adWay, 28.05.2017 15:11
    Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56
    Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо

    Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие
    h3adWay, 28.05.2017 15:11
    Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56
    Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо

    Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие
    Тише маме будешь своей такое ляпать, подлизывать ничего не буду. Я луганчанин и меня цепляет то что такие как вы сморкаетесь в оренбуржский платок и плачите что не играем дома и нигде нам не рады.
    За слова и действия надо отвечать. Поэтому отношение к вам соответсвенно такое.
    Ссылка
    h3adWay
      h3adWay, 28.05.2017 15:19
    0
    Юрий Алпатов, 28.05.2017 15:15
    h3adWay, 28.05.2017 15:11
    Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие





    h3adWay, 28.05.2017 15:11
    Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие

    Тише маме будешь своей такое ляпать, подлизывать ничего не буду. Я луганчанин и меня цепляет то что такие как вы сморкаетесь в оренбуржский платок и плачите что не играем дома и нигде нам не рады.За слова и действия надо отвечать. Поэтому отношение к вам соответсвенно такое.
    какой ты там луганчанин?) ты же сидишь сейчас без работы где то на западной. ниxeра не делаешь и получаешь бабки от государства, как большинство. ты на себя посмотри, и на свой Луганск. прежде чем вбросы делать
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 28.05.2017 15:23
    +1
    h3adWay, 28.05.2017 15:19
    Юрий Алпатов, 28.05.2017 15:15
    h3adWay, 28.05.2017 15:11 Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие h3adWay, 28.05.2017 15:11 Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие Тише маме будешь своей такое ляпать, подлизывать ничего не буду. Я луганчанин и меня цепляет то что такие как вы сморкаетесь в оренбуржский платок и плачите что не играем дома и нигде нам не рады.За слова и действия надо отвечать. Поэтому отношение к вам соответсвенно такое.

    какой ты там луганчанин?) ты же сидишь сейчас без работы где то на западной. ниxeра не делаешь и получаешь бабки от государства, как большинство. ты на себя посмотри, и на свой Луганск. прежде чем вбросы делать
    h3adWay, 28.05.2017 15:19
    Юрий Алпатов, 28.05.2017 15:15
    h3adWay, 28.05.2017 15:11 Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие h3adWay, 28.05.2017 15:11 Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие Тише маме будешь своей такое ляпать, подлизывать ничего не буду. Я луганчанин и меня цепляет то что такие как вы сморкаетесь в оренбуржский платок и плачите что не играем дома и нигде нам не рады.За слова и действия надо отвечать. Поэтому отношение к вам соответсвенно такое.

    какой ты там луганчанин?) ты же сидишь сейчас без работы где то на западной. ниxeра не делаешь и получаешь бабки от государства, как большинство. ты на себя посмотри, и на свой Луганск. прежде чем вбросы делать
    Да безвиз оформляю в Польшу))))), смешной ты до безумия. Зачем мне с тобой дураком спорить. Представляешь бывает такое Луганчанин 20 лет болею за Динамо. Но очень уважаю Зарю и терпеть не могу Шахтер.
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    demagle
      demagle, 28.05.2017 15:24
    +1
    Игор ДУЛЯЙ: «Каждую игру Шахтер проводит на выезде»
    И виноват в этом ТОЛЬКО САМ Шахтер и Ахмет!
    Все закономерно! Президент Шахтера САМ ЛИЧНО проипал свой Донбасс!
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