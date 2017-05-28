Игор ДУЛЯЙ: «Каждую игру Шахтер проводит на выезде»

Тренер «Шахтера» Игор Дуляй прокомментировал свое первое чемпионство в новом амплуа.
- Я первый раз стал чемпионом Украины, как ассистент главного тренера. Это прекрасные эмоции, тем более, все знают, в каком положении мы работаем. Каждую игру мы проводим на выезде, поэтому значение этой медали только увеличивается.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.
Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"
Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесь
Заре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.
Думаю объяснять не надо
Ты шлактер дрочер когда же ты свою вафельницу закроеш сепар ты недобитый. Да уже всех достала эта вонь на всю Украину твоей копанки. Нехер было дороги нашим войскам перекрывать под гусеницы ложиться! Вата ты тупая или у тебя провалы в памяти зайди на Ютуб 2014 год и посмотри как такие ублюдки , как ты и жители даунбасса не пускали наши войска и ждали русський мир. ТО ЕШЬТЕ ЕГО ТОЛЬКО НЕ ЗАХЛЕБНИТЕСЬ.
Пора заканчивать песню про все матчи на выезде - не актуально. Пора уже привыкнуть, что в ближайшие лет 10, пока не изменится власть в России на такую, которая не будет вести агрессию в отношении соседних государств, эти территории в Украину не вернутся.
А я не згоден. ІМНО: донецьку землю ми ще маємо змогу повернути - політико-дипломатичним шляхом (тим більше, саме зараз пуйло і намагається нам їх всунути, але на власних умовах); а от стосовно Криму - да, то для цього спочатку має пройти переворот в Кремлі...
Не смешите такими постами это смешно.
Главное что мы прокакали это людей а главное это деток которые ох как бы помогли в развитии разных сфер общества.
А так маємо що маємо...
_________________________________________
Это у них технология такая - вбивать в горячие головы подобную ересь? Если говорить о всех играх на выезде, то больше всех постарался именно президент копанки...
"Счастливый Донбасс это тогда, когда нас уважают, уважают нашу память, уважают наше право говорить на русском языке, уважают наши праздники, уважают наши традиции и уважают наши амбиции". (ахметов, 2014)
Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.
Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"
Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесь
Заре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.
Думаю объяснять не надо
Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо
Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие
Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо
Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие
За слова и действия надо отвечать. Поэтому отношение к вам соответсвенно такое.
Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие
h3adWay, 28.05.2017 15:11
Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие
Тише маме будешь своей такое ляпать, подлизывать ничего не буду. Я луганчанин и меня цепляет то что такие как вы сморкаетесь в оренбуржский платок и плачите что не играем дома и нигде нам не рады.За слова и действия надо отвечать. Поэтому отношение к вам соответсвенно такое.
h3adWay, 28.05.2017 15:11 Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие h3adWay, 28.05.2017 15:11 Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие Тише маме будешь своей такое ляпать, подлизывать ничего не буду. Я луганчанин и меня цепляет то что такие как вы сморкаетесь в оренбуржский платок и плачите что не играем дома и нигде нам не рады.За слова и действия надо отвечать. Поэтому отношение к вам соответсвенно такое.
какой ты там луганчанин?) ты же сидишь сейчас без работы где то на западной. ниxeра не делаешь и получаешь бабки от государства, как большинство. ты на себя посмотри, и на свой Луганск. прежде чем вбросы делать
h3adWay, 28.05.2017 15:11 Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие h3adWay, 28.05.2017 15:11 Юрий Алпатов, 28.05.2017 14:56 Вот уважаемые почувствуйте разницу между Луганском и Донецком. Заря - ни одного раза я не слышал ни от Вернидуба ни от Рафаилова ни от Каменюки и Любеновича не от Петряка "Мы все игры играем на выезде.Шахтер - все кому не лень 3 года говорят одно и тоже " мы не играем дома"Вывод: уважаемые болельщики если вы думаете что Луганск и Донецк это одно и тоже вы ошибаетесьЗаре везде рады я уверен в этом Шахтеру такого не вижу.Думаю объяснять не надо Вернидуб почти в каждом интервью это говорит. и к чему ты это вообще сравнение написал? ты не там cоcешь, или пoдлизывaешь. дк глотало весь сезон. и в еврокубках, и в чемпионате/кубке украины. но вы все равно открываете свои пиздakи) чмoшниkи ебучие Тише маме будешь своей такое ляпать, подлизывать ничего не буду. Я луганчанин и меня цепляет то что такие как вы сморкаетесь в оренбуржский платок и плачите что не играем дома и нигде нам не рады.За слова и действия надо отвечать. Поэтому отношение к вам соответсвенно такое.
какой ты там луганчанин?) ты же сидишь сейчас без работы где то на западной. ниxeра не делаешь и получаешь бабки от государства, как большинство. ты на себя посмотри, и на свой Луганск. прежде чем вбросы делать
И виноват в этом ТОЛЬКО САМ Шахтер и Ахмет!
Все закономерно! Президент Шахтера САМ ЛИЧНО проипал свой Донбасс!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.