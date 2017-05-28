Видать,Манчини потребовал зарплату и будущую неустойку наперед в размере 100 %.. Ну а Зениту ...

А это как, прикуёт себя наручниками к \\\\\\\\\\

а для меня загадка почему берут интервью у тех людей которые НИХ... НИГДЕ непоказали?! и эти люди...

Можно скринить вот это(а еще потому, что «Шахтер» был основой для нашей сборной.)Не дай (бог) наш...

Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом ...

Игор ДУЛЯЙ: «Каждую игру Шахтер проводит на выезде»И виноват в этом ТОЛЬКО САМ Шахтер и Ахмет!Все...

Да безвиз оформляю в Польшу))))), смешной ты до безумия. Зачем мне с тобой дураком спорить. Предс...