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Агент: «Луческу не намерен уходить из Зенита»

У румынского тренера еще год контракта с питерским клубом

  • 28.05.2017 14:15
  • 531 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу намерен доработать контракт, срок которого истекает по окончании следующего сезона. Об этом сообщил агент румынского специалиста Аркадий Запорожану.

Ранее портал Championat сообщал о том, что новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко, который временно исполняет обязанности генерального директора, 25 мая предложил возглавить команду итальянскому специалисту Роберто Манчини.

«У «Зенита» появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать», - сказал Запорожану.

Луческу подписал двухлетний контракт с «Зенитом» в мае 2016 года. В субботу спортивным директором «Зенита» был назначен Константин Сарсания. Ранее он занимал данный пост с 2006 по 2007 год.

«Зенит» занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17, не сумев выйти в Лигу чемпионов.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    Космонавт ДК
    online
      Космонавт ДК, 28.05.2017 15:22
    0
    Видать,Манчини потребовал зарплату и будущую неустойку наперед в размере 100 %.. Ну а Зениту вряд ли что-то поможет, это команда с комплексом вечного третьего места, еще при Союзе они были вечно третьи..
    Ссылка
    Сергей Панкратьев
    online
      Сергей Панкратьев, 28.05.2017 15:39
    0
    А это как, прикуёт себя наручниками к \\\\\\\\\\
    Ссылка
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