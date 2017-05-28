Руслан ФОМИН: «Нужно было остаться в Одессе»

Игрок «Ильичевца» Руслан Фомин рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий об азербайджанском периоде карьеры.

- Когда ты уходил в «Габалу» из «Черноморца», то сказал, что вынужден его покинуть… Почему ты так сказал?

- В Одессе были большие финансовые трудности. И мне поступило предложение. Мне позвонил помощник Григорчука и спросил: «Ты готов идти с нами дальше?». Я сказал, что готов, не думал даже. Я пошел за тренером.

- Бытует мнение, что игроки едут на Восток, чтобы заработать или уже заканчивать карьеру…

- Что касается карьеры, то даже и мыслей таких не было. А на счет финансовой стороны, то там не были такие уж баснословные контракты. Зарплата была больше, чем в «Черноморце» - но ненамного.

- «Габала» считается одним из самых богатых клубов в Азербайджане…

- Самым богатым. Но у нас не было таких контрактов, как были раньше – при Семине, допустим. В два раза сократили так точно.

- Почему ты не смог закрепиться в «Габале»?

- Я сам задавал себе этот вопрос – вроде и тренера, и его требования я знал… Тяжело было. Смена обстановки повлияла. В Азербайджане все по-другому. Религия, люди… Мне не нравилось отношение. В команде чувствовалось напряжение оттого, что мы пришли с тренером.

- К вам по-другому относились?

- Не особо общались, можно так сказать. Мы с другими экс-игроками «Черноморца» в основном общались между собой. Вообще в коллективе общения с нами было не особо много.

Поначалу пошли неудачи, не было результата, на нас это сильно давило – пресса, в основном, нагнетала – мол, что за футболистов попривозил Григорчук… Было такое ощущение, что мы вчетвером (Фомин, Безотосный, Гай, Сиваков – прим. ред) должны обыгрывать весь Азербайджан. Действительно, мне было там очень тяжело. Гостиница и поля футбольные – больше ничего там не было.

Потом уже думал, что нужно было остаться в Одессе, несмотря на те трудности, которые были. Претензий к «Черноморцу» у меня никаких нет.

- Выплатили все?

- Да, недвижимостью. У меня квартира теперь в Одессе.

- Со всеми так расплатились?

- Насколько я знаю – да. С Назаренко, Шиндером, Аржановым…