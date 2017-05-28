Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Игра Гармаша для меня загадка»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о некоторых игроках, вызванных Андреем Шевченко в сборную Украины.

— Хотел бы у вас спросить о «Днепре», который, как говорят, опустится как минимум во вторую лигу. Молодым футболистам, играющим вместе и растущим вместе, лучше уходить в другие клубы элиты или пробиваться наверх в одном коллективе?

— В идеале они должны вместе пройти путь наверх, но, думаю, такое вряд ли возможно. Многих из них разберут ФК с нормальным финансовым положением. Мне жаль тех людей, которые работают в «Днепре». Того же Андрея Русола, которого я считаю человеком слова и прекрасным менеджером. Он бы принес много пользы, работая в главном руководящем футбольном органе страны.

— Вы упомянули о Гармаше. Весной Денис начал забивать, но в матчах с «Шахтером», не учитывая ничего не значившего последнего поединка, он был не особо заметен…

— Для меня это загадка. Хочется верить, что это стечение обстоятельств. В пользу Гармаша свидетельствует тот факт, что он начал поражать ворота соперника и эффективно работать на команду. По крайней мере, для усиления игры сборной этот полузащитник готов.

— Кому тренеры доверят место в старте на левом фланге обороны?

— Несмотря на то, что Матвиенко неплохо отыграл с Хорватией, думаю, тренерский штаб отдаст предпочтение Соболю. Все-таки у Эдуарда кредит доверия чуть больше. Впрочем, сейчас мы можем много чего говорить, но я очень рад, что Андрей Шевченко решил провести товарищеский матч с Мальтой, в котором можно проверить не только левый фланг защиты, но и того же Малиновского, Шахова… Главное, что есть достойная конкуренция.

— Кстати, Малиновский и Шахов будут в основе?

— По крайней мере полузащитника «Генка» я вижу в числе первых 11-ти. Солидно смотрится в Греции и Шахов, но все зависит от решения тренерского штаба.

— Получается, у Шевченко сейчас больше возможностей для маневра?

— Разве что в полузащите. Линии нападения это не касается, поскольку там все-таки проблемы существенные. Такого, как Шевченко, я пока не вижу (улыбается).

Сергей ДЕМЬЯНЧУК