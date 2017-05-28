Руслан ФОМИН: «Спим кто в проходе, кто под сиденьем»

Игрок «Ильичевца» Руслан Фомин рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий о сложностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в этом сезоне в «Ильичевце».

- Как сейчас обстановка в Мариуполе?

- В Мариуполе все спокойно. Город живет обычной жизнью, все работает.

- Близость войны как чувствуется?

- Я даже об этом не думаю. Такое ощущение, что ничего не изменилось по сравнению с тем, как все было раньше.

- Вы обколесили уже всю Украину…

- Не самолетом, не поездом – все на автобусе. За 10 дней мы ездили в Черновцы – 20 часов туда и обратно – сыграли игру с «Вересом» и поехали в Тернополь – 18 часов туда и назад. Самое Вот сейчас будет Краматорск. Туда едем 8 часов – для нас это две партии в джокер.

- Как вы там спите?

- Покупаем матрасы – кто-то лежит в проходе… Кто-то на сиденьях, кто – под сиденьем… Только так. Тяжело очень.

- Как играется после таких поездок?

- На первый план выходил результат. Мне кажется, и тренеры это понимали, что именно результат – это главное после такой тяжелой дороги. Но вот в домашних поединках Севидов требовал, кроме результата, еще и качество игры.