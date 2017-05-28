Заря может проводить матчи Лиги Европы по Львове или в Запорожье

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о том, где луганская команда планирует проводить матчи Лиги Европы в следующем сезоне

— К групповому раунду Лиги Европы вы подойдете в полной боевой готовности?

— Очень на это надеемся. Более того, мы хотим выступить там лучше, чем в прошлом году. Попробуем побороться за выход из группы.

— Еще неизвестно, где «Заря» будет проводить домашние еврокубковые матчи?

— Пока мне сложно ответить на этот вопрос. Знаю, что один из вариантов — Львов, но может быть и Запорожье, если там установят турникеты…