Заря может проводить матчи Лиги Европы по Львове или в Запорожье

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о том, где луганская команда планирует проводить матчи Лиги Европы в следующем сезоне
— К групповому раунду Лиги Европы вы подойдете в полной боевой готовности?
— Очень на это надеемся. Более того, мы хотим выступить там лучше, чем в прошлом году. Попробуем побороться за выход из группы.
— Еще неизвестно, где «Заря» будет проводить домашние еврокубковые матчи?
— Пока мне сложно ответить на этот вопрос. Знаю, что один из вариантов — Львов, но может быть и Запорожье, если там установят турникеты…
Источник — zbirna.com
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