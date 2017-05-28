Руслан ФОМИН: «В Динамо что-то сломалось»

Игрок «Ильичевца» Руслан Фомин поделился с ведущей программы «Моя гра» Аллой Бублий своим мнением о киевском «Динамо».

- Такое огромное отставания «Динамо» от «Шахтера» о чем говорит? Что происходит с «Динамо»?

- Это, наверное, что-то внутри коллектива. Что-то сломалось, какая-то система, наверное… Может быть, на киевлян сильно повлияло то, что «Шахтер» оторвался после первого круга, и это психологически давило. Бросили все силы на Кубок – и даже его проиграли.

Сложно сказать, что дальше будет с «Динамо» Киев.