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Руслан ФОМИН: «В Динамо что-то сломалось»

Украинский форвард поделился мнением о происходящем в киевском клубе

  • 28.05.2017 12:21
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ФК Шахтер Донецк. Руслан Фомин
© ФК Шахтер Донецк. Руслан Фомин

Игрок «Ильичевца» Руслан Фомин поделился с ведущей программы «Моя гра» Аллой Бублий своим мнением о киевском «Динамо».

- Такое огромное отставания «Динамо» от «Шахтера» о чем говорит? Что происходит с «Динамо»?
- Это, наверное, что-то внутри коллектива. Что-то сломалось, какая-то система, наверное… Может быть, на киевлян сильно повлияло то, что «Шахтер» оторвался после первого круга, и это психологически давило. Бросили все силы на Кубок – и даже его проиграли.

Сложно сказать, что дальше будет с «Динамо» Киев.

Источник — ТК Футбол

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