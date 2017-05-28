Бернарду Силва переходит в Манчестер Сити

1 июля 2017 Бернарду Силва станет официальным игроком «Манчестер Сити».

Португальский полузащитник появится на «Этихаде» после успешного сезона с «Монако», который стал чемпионом Франции в 2016/17, и в этом же сезоне вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Бернанду начинал профессиональную карьеру в «Бенфике» - клубе из своего родного города. Силва в основном играл в дублирующей команде «Бенфика В», а летом 2013 года принял участие в Чемпионате Европы в возрастной категории U19 и вошёл в десятку самым перспективных молодых игроков по версии УЕФА: юноша помог сборной Португалии выйти в полуфинал турнира.

В 2014 году Силва перешёл в «Монако» на правах аренды, но несколько месяцев спустя подписал долгосрочное соглашение с клубом.

В первом сезоне команда заняла третье место в высшем дивизионе французского футбола и играла в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Следующий сезон «Монако» также завершил на третьей строке турнирной таблицы, но тренер Леонарду Жардим начал трансформацию команды…

Вместе с такими игроками как Радамель Фалькао, Бенжамен Менди, Тома Лемар и Килиан Мбаппе, Бернарду Силва помог «Монако» завоевать чемпионство Франции и выйти в полуфинал Лиги чемпионов, по ходу одержав победы над «Сити» и «Боруссией Д».

В прошлом сезоне Силва выступил в 51 матче, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач, став одним из самых популярных полузащитников в Европе.

В главном составе национальной сборной футболист впервые сыграл в 2015 году и с тех пор боролся за победы Португалии в 12-ти матчах.

Полузащитник завершит трансфер из «Монако» 1 июля 2017.