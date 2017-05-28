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Бельгийские агенты в Полтаве наблюдали за игроками Днепра

Матч с «Ворсклой» посетили представители «Генка»

  • 28.05.2017 11:55
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Матч 31-го тура УПЛ «Ворскла» — «Днепр» (1:0) посетили экс-игрок сборной Украины, а ныне агент ФИФА Сергей Серебренников и один из представителей бельгийского «Генка» — того клуба, где выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Объектами внимания специалистов стали молодые футболисты «Днепра»: вратарь Андрей Лунин, защитник Максим Лопыренок, полузащитник Максим Лунев и нападающий Артем Довбик.

Источник — zbirna.com

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