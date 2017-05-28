Бельгийские агенты в Полтаве наблюдали за игроками Днепра

Матч 31-го тура УПЛ «Ворскла» — «Днепр» (1:0) посетили экс-игрок сборной Украины, а ныне агент ФИФА Сергей Серебренников и один из представителей бельгийского «Генка» — того клуба, где выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Объектами внимания специалистов стали молодые футболисты «Днепра»: вратарь Андрей Лунин, защитник Максим Лопыренок, полузащитник Максим Лунев и нападающий Артем Довбик.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.