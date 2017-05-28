Тибо КУРТУА: «Первый гол нельзя было засчитывать»

Тибо Куртуа признал, что на «Уэмбли» победил сильнейший, и был очень расстроен игрой команды, а также тем, что судейское решение не позволило закончить сезон на мажорной ноте.

Финал КА начался очень неоднозначно, и «Арсенал» сразу повел в счете благодаря голу Алексиса Санчеса. Куртуа был ближе всех к происходящему, и он говорит, что гол не стоило засчитывать.



«Конечно, мы расстроены, но я хочу поздравить «Арсенал», — говорит Куртуа. — Они провели хороший матч».



«Первый гол нельзя было засчитывать — там была игра рукой, а затем Рэмси был в офсайде, потому что он принимал активное участие в эпизоде».



«Думаю, там была игра рукой, пусть даже и не намеренная. Руки были не в естественном положении. В начале каждого сезона нам объясняют правила, и в Манчестере и тут руки были не там, где должны были быть. Думаю, гол не должен был быть засчитан. Если бы Рэмси не был в офсайде, я мог бы сыграть на выходе и выбить мяч, но он был близко к воротам».



«После этого они поймали кураж и начали доминировать. Они могли бы забить еще парочку, и нам надо это признать. Мы знали, что они будут играть хорошо, как играли последние недели. Мы знали, что нам предстоит сложный матч».



«Когда мы остались вдесятером, мы старались отыграться и забить. Нам надо было держаться, но мы не смогли сыграть внимательно. После того, как мы сравняли счет, а потом сразу пропустили, ситуация оказалась непростой».



«Наша команда была не на высоте. Мы старались изо всех сил, но не смогли. Мы постараемся еще раз в следующем году».



Несмотря на вчерашний результат, прошедший сезон стал «Челси» и Куртуа замечательным, пусть это и не служит особенным утешением после подобного поражения.



«Сейчас ощущения не из приятных, — говорит Куртуа. — У меня было то же самое в Испании, когда я стал чемпионом, а затем проиграл в Лиге Чемпионов».



«Мы хотели закончить на мажорной ноте, но нам не удалось, и мы расстроены. Победа — это наша цель, так что поражение тяжело принять. Но нам надо постараться об этом забыть».