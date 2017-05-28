Дарио СРНА: «Президент не опустил руки в тяжелой ситуации»

Выступление капитана команды на церемонии награждения «Шахтера».

– Во-первых, хочу сказать большое спасибо своим футболистам, что мы с первого дня были как одна семья. Играли против всех, даже против своих. Но моя команда, моя армия доказала, что нам никто ничего не может противопоставить. Во-вторых, хочу сказать спасибо всем супругам наших футболистов, девушкам и семьям. Каждый из нас чувствовал вашу поддержку. Огромное спасибо! Также спасибо врачам, администраторам и массажистам команды. Мы были вместе с первого тура. Конечно, огромное спасибо нашему тренеру господину Фонсеке и его штабу. Вы сделали семейную атмосферу, почувствовали, что у нас хороший коллектив, и доказали, что заслуживаете быть наставником «Шахтера» – как человек и как тренер.

Хочу выразить огромную благодарность нашему президенту (Ринату Ахметову – прим. ред.). Не держать этот кубок два года подряд для него было очень тяжело. Спасибо, президент, что в такой тяжелой ситуации не опустили руки, верили в нас, верили в то, что мы станем лучшими. От имени команды этот кубок я посвящаю вам. Спасибо всем!