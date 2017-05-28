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Дарио СРНА: «Президент не опустил руки в тяжелой ситуации»

Капитан «Шахтера» поблагодарил команду за удачный сезон

  • 28.05.2017 11:31
  • 290 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Выступление капитана команды на церемонии награждения «Шахтера».

– Во-первых, хочу сказать большое спасибо своим футболистам, что мы с первого дня были как одна семья. Играли против всех, даже против своих. Но моя команда, моя армия доказала, что нам никто ничего не может противопоставить. Во-вторых, хочу сказать спасибо всем супругам наших футболистов, девушкам и семьям. Каждый из нас чувствовал вашу поддержку. Огромное спасибо! Также спасибо врачам, администраторам и массажистам команды. Мы были вместе с первого тура. Конечно, огромное спасибо нашему тренеру господину Фонсеке и его штабу. Вы сделали семейную атмосферу, почувствовали, что у нас хороший коллектив, и доказали, что заслуживаете быть наставником «Шахтера» – как человек и как тренер.

Хочу выразить огромную благодарность нашему президенту (Ринату Ахметову – прим. ред.). Не держать этот кубок два года подряд для него было очень тяжело. Спасибо, президент, что в такой тяжелой ситуации не опустили руки, верили в нас, верили в то, что мы станем лучшими. От имени команды этот кубок я посвящаю вам. Спасибо всем!

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Андрей Штогрин
    Андрей Штогрин, 28.05.2017 11:52
    +1
    какой милый человек
    Ссылка
    newport80
      newport80, 28.05.2017 11:58
    +1
    Завязывайте, у человека вся задница в ранах уже от ваших языков.
    Ссылка
    Welsh
      Welsh, 28.05.2017 12:03
    0
    Выступление капитана команды на церемонии награждения «Шахтера».
    ___________________________________________________________________________


    Странно, ни слова про данбас и дамбас-арену... Хозяин не велел или как?..
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    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 28.05.2017 12:34
    +1
    Не опустил руки и продолжает обворовывать народ Украины, с ещё большим размахом.
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