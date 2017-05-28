Владислав ШАПОВАЛ: «Волынь будет, но в какой лиге – неясно»

Полузащитник «Волыни» Владислав Шаповал прокомментировал поражение от «Карпат» (0:1).

- Тяжелая игра была. Мы настраивались на победу. Многое по ходу игры не получалось, первый тайм провели лучше, а во втором подустали. Сегодня на поле играли исключительно воспитанники клуба, поэтому все старались проявить себя. Наш вратарь Андрей Марчук здорово сыграл сегодня, откровенно спасал нас в некоторых моментах. Жаль, конечно, что проиграли, ведь при счете 1-0 можно было зацепиться и за ничью.

- Почему на игру не приехали большинство игроков основного состава?

- Этот вопрос лучше адресовать тренерскому штабу. Это их решение.

- Также не было Виталия Владимировича (Кварцяного – прим.ред.), с чем это связано?

- У него проблемы со здоровьем.

- «Карпаты» чем-то удивили сегодня?

- Ничем, они постоянно играют практически в одном и том же стиле. Ничего нового. У нас уже в традицию вошел счет 1-0 с ними.

- Какое будущее у «Волыни»? Постараетесь за один год вернуться в Премьер-Лигу?

- Клуб будет, но в какой лиге - пока не ясно.

- Ты остаешься в команде?

- Пока не знаю, без комментариев.

- А с финансами как обстоят дела на данный момент?

- Есть долги, но обещали их выплатить.

Александр НАГОЛЮК